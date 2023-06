Il terziario bergamasco va verso il green, ma a rilento. Ecco i motivi

La sostenibilità ambientale è ormai un tema centrale: per sondare il rapporto tra imprese del terziario e rispetto dell’ ambiente, Ascom Confcommercio Bergamo, con l'osservatorio di Format Research, ha invitato un campione a rispondere sull'argomento. Il risultato delle indagini è una conferma di questa tendenza, sebbene sia ancora piuttosto lenta.

La situazione delle imprese bergamasche

La maggioranza delle imprese di commercio, turismo e servizi, nella Bergamasca, ritiene che la propria azienda sia molto o abbastanza sostenibile (56,9 per cento degli imprenditori). Negli ultimi due anni però solo una minoranza, il 16 per cento, ha investito sulla sostenibilità. Non manca tuttavia un 10 per cento che pensa di iniziare a farlo presto. Anche perché gli investimenti premiano: uno su cinque, tra chi ha investito in sostenibilità, dichiara di aver acquisito nuovi clienti grazie all’introduzione di politiche green. Il percorso verso la sostenibilità non è tuttavia privo di ostacoli: il 45 per cento ha incontrato difficoltà nell'attuarla, a causa del mancato ritorno degli investimenti e le loro difficoltà finanziarie.

I fondi regionali per lo sviluppo delle aziende

Il Programma regionale di sviluppo delle Pmi di Regione Lombardia ha stanziato, attraverso i fondi europei, due miliardi di euro per il periodo 2021-2027, che arriveranno alle imprese lombarde sotto forma di contributi a fondo perduto. Il fondo ha raddoppiato la sua dotazione rispetto al periodo 2014-2020, inoltre la metà, quindi circa un miliardo di euro, è destinata alla sostenibilità ambientale e sociale delle imprese, segnale di quanto il Pirellone ritenga il tema prioritario, insieme all’efficientamento energetico, come i bandi dei Distretti del commercio dei comuni, che privilegiano proprio quest'ultimo aspetto.

L'iniziativa "Imprendigreen" di Ascom

Ascom, poi, ha lanciato l'anno scorso a livello provinciale l’iniziativa “Imprendigreen”: un percorso che attesta l’adozione, da parte delle Pmi del terziario, di buone prassi sul tema green. Lo si è fatto con l’assegnazione di un marchio che viene rilasciato a chi raggiunge una soglia minima di punteggio, determinata dalla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa. Sono una decina le imprese bergamasche che hanno già richiesto e ottenuto il marchio, con tre diversi livelli di eccellenza certificati con tre, quattro o cinque stelle.