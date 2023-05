L'inflazione galoppa anche a Bergamo, ma molto meno che nel resto della Lombardia

Anche a Bergamo l'inflazione è alta, ma molto meno che nel resto della Lombardia. I dati forniti dall'Istat parlano di un'inflazione al 6,9 per cento e un aumento del costo della vita pari mediamente di 1.819 euro a famiglia, 2.185 euro per una di 3 componenti.

39esima a livello nazionale

La Lombardia è seconda nella classifica delle regioni dove si spende di più in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 persone). «Purtroppo, come nel resto d'Italia, anche in Lombardia l'inflazione in aprile rialza la testa», spiega Armando Gollinucci, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori della Lombardia.

«È passata dal 7,5 per cento di marzo all'8 per cento. Ma il dato più preoccupante è che ben 5 città lombarde si collocano nella top ten delle città più rincarate d'Italia, con Milano che si classifica addirittura al primo posto, Varese al 4°, Mantova, Como e Lecco, rispettivamente, all'ottavo, nono e decimo posto». Bergamo in questa classifica si trova al 39esimo posto.

Milano in testa

In testa alle città più care d'Italia, ribadiamo, c'è la vicina Milano. Con l'inflazione pari al 9 per cento e una maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 2.443 euro per una famiglia media, la stangata sale a 2..921 euro per una famiglia di tre persone. Resta intorno all'otto per cento l'inflazione a Varese (medaglia d'argento) e Mantova (bronzo).