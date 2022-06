Sciopero alla Brt spedizioni: duecento lavoratori incrociano le braccia

Dalle 4 di oggi, martedì 14 giugno 2022, circa duecento lavoratori hanno incrociato le braccia e indetto uno sciopero paralizzando l'attività alla Brt spedizioni di via San Paolo alla Croce a Liscate.

L'adesione da parte dei lavoratori è stata pressoché totale. A indire lo sciopero è stata la Filt -Cgil coinvolgendo i lavoratori diretti della sede liscatese, ma anche quelli indiretti delle tantissime cooperative che lavorano all'interno del sito fornendo gli autisti per il trasporto dei pacchi. Fuori dai cancelli un fiume rosso di persone, uomini e donne, che hanno bloccato i loro camion e furgoni paralizzando di fatto l'attività dell'azienda. Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Melzo e della Compagnia di Pioltello che hanno monitorato la situazione. Non si sono registrati episodi particolari, ma la manifestazione di protesta si sta svolgendo senza contrattempi.

La protesta parte dopo anni di tensioni e di confronti tra la parte dei lavoratori e l'azienda, con i primi che chiedono il rispetto dei contratti e maggiori tutele per chi lavora all'interno del comparto.

La Filt Cgilha denunciato a tutti i livelli le problematiche che quotidianamente riscontriamo e sulle quali, anche a fronte di incontri sindacali svolti, nulla è stato fatto. Per i lavoratori diretti risultano non adeguati i livelli di inquadramento in relazione alle reali mansioni svolte e alle responsabilità attribuite, straordinari pagati a forfait con importi inferiori alle reali prestazioni rese, straordinari svolti trasformati in ferie senza l'autorizzazione dei dipendenti e più in generale trattamenti non conformi al contratto collettivo nazionale e mai concordati.