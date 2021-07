Se cercate lavoro, ecco l'elenco delle offerte nei centri per l'impiego in Bergamasca

Come da prassi ormai consolidata, anche oggi, lunedì 19 luglio, la Provincia di Bergamo ha diffuso l’elenco con le professioni cui è possibile candidarsi contattando i centri per l'impiego di Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno.

Ogni offerta di lavoro riporta il codice identificativo, la figura ricercata e la sede di lavoro. Le persone interessate, se sei in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare la propria candidatura inviando una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura (QUI il link) e il proprio curriculum vitae, ricordandosi di fare riferimento al codice identificativo dell'offerta per la quale si fa domanda.

Ecco l’elenco con le posizioni aperte nei singoli centri per l’impiego della Bergamasca

Centro per l'impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

15890 Cameriere addetto sala luogo di lavoro: BERGAMO

16101 Addetta/o movimentazione merce luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

15936 Muratore luogo di lavoro: BERGAMO

15945 Elettricista luogo di lavoro: PEDRENGO

16098 Cuoco luogo di lavoro: SERIATE

16087 Manutentore impianti luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

16077 Operaio elettricista luogo di lavoro: TREVIOLO

17538 Perito meccanico luogo di lavoro: BERGAMO

17638 Cuoco luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

15594 Giardiniere luogo di lavoro: TREVIOLO

16102 Addetto contabilità luogo di lavoro: BERGAMO

16075 Manutentore del verde luogo di lavoro: GORLE

16085 Promoter commerciali luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

15225 Idraulico luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17626 Geometra-tirocinante luogo di lavoro: BERGAMO

16053 Addetti pulizie luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17539 Tornitore - saldatore a Tig luogo di lavoro: BERGAMO

16043 Geometra luogo di lavoro: BERGAMO

17417 Autista patente CE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16027 Disegnatore tecnico/meccanico luogo di lavoro: BERGAMO

17589 Personale settore edile luogo di lavoro: BERGAMO

15976 Addetto produzione luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

Centro per l'impiego di Clusone

impiego.clusone@provincia.bergamo.it

16054 Impiegato/a – addetto/a paghe luogo di lavoro: GROMO

Centro per l'impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

16081 Operatore cnc luogo di lavoro: BOLGARE

16089 Cernitrice gomma al tavolo luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

15891 Geometra luogo di lavoro: VILLONGO

15876 Riparatore di autoveicoli luogo di lavoro: BOLGARE

15915 Addetto stampaggio materie plastiche luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

15943 Operaio assemblaggio luogo di lavoro: BOLGARE

15953 Fabbro carpentiere luogo di lavoro: CALCINATE

15913 Cuoco/aiuto cuoco luogo di lavoro: CHIUDUNO

15957 Manovale edile luogo di lavoro: PALOSCO

Centro per l'impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

17616 Autista luogo di lavoro: GIANICO

17540 Infermiere professionale luogo di lavoro: SOVERE

17582 Addetto amministrazione luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

15919 Meccanico specializzato luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

16061 Cameriere di sala luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

15922 Parrucchiere/a luogo di lavoro: BOSSICO

16057 Receptionist luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

17596 Infermiere professionale luogo di lavoro: BRENO

15796 Cuoco luogo di lavoro: LOVERE

15929 Montatore meccanico luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

15828 Asa (Ausiliario socio assistenziale) luogo di lavoro: SOVERE

15918 Autista mezzi pesanti luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17583 Elettricista luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

15947 Carpentiere luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

15948 Manutentore meccanico luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

Centro per l'impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

15852 Verniciatore a spruzzo esperto luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

16009 Saldatore/montatore esperto luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

16010 Tubista idraulico esperto luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

15971 Operaio esperienza lavorazione carbonio luogo di lavoro: PRESEZZO

15991 Tecnico commerciale/agente di vendita luogo di lavoro: BONATE SOPRA

16050 Sarto esperto in riparazioni luogo di lavoro: MAPELLO

16066 Manutentore meccanico luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

15851 Falegname esperto luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

16052 Manutentore meccanico luogo di lavoro: CARVICO

15966 Disegnatore tecnico Autocad 2D-3D luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

16067 Cablatore di quadri elettrici luogo di lavoro: MAPELLO

Centro per l'impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

16049 Impiegata amministrativa luogo di lavoro: COVO

16093 Addetto alle pompe di benzina luogo di lavoro: MORENGO

16026 Laccatore a spruzzo luogo di lavoro: FONTANELLA

15805 Addetto ortofrutta luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

16100 Operaio cablatore luogo di lavoro: CORTENUOVA

16025 Falegname luogo di lavoro: FONTANELLA

16022 Apprendista coibentatore luogo di lavoro: MARTINENGO

Centro per l'impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16031 Operatore cnc junior luogo di lavoro: CASAZZA

16062 Operaio edile luogo di lavoro: CENATE SOTTO

15978 Autista con patente E luogo di lavoro: GRASSOBBIO

16097 Operaio edile specializzato luogo di lavoro: ENTRATICO

16063 Addetto alle pulizie luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

Centro per l'impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

16070 Sarta modellista cucitrice luogo di lavoro: OSIO SOTTO

17566 Operatore commerciale estero luogo di lavoro: MILANO

15878 Cartongessista junior o senior luogo di lavoro: URGNANO

16096 Addetto/a alle pulizie luogo di lavoro: ARCENE

15831 Tecnico manutentore luogo di lavoro: ARCENE

15880 Attrezzista torni a camme senior luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

16035 Muratore luogo di lavoro: ARCENE

15993 Magazziniere luogo di lavoro: TREVIGLIO

16005 Idraulico di cantiere senior luogo di lavoro: CARAVAGGIO

16004 Addetto alla vendita luogo di lavoro: MOZZANICA

15920 Verniciatore industriale junior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

15985 Installatore impianti fotovoltaici luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

15984 Saldatore junior o senior luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16099 Contabile luogo di lavoro: INZAGO

16071 Visual merchandising luogo di lavoro: MILANO

16069 Tappezziere in stoffa luogo di lavoro: OSIO SOTTO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it