Ups, nuovo hub all'aeroporto di Orio: permetterà di processare fino a 3.800 pacchi all'ora

Una nuova facility Ups per lo smistamento e la consegna dei pacchi è stata inaugurata all'aeroporto di Orio al Serio: con tre voli collegati all'hub aereo europeo Ups di Colonia la nuova struttura servirà la Lombardia, una tra le più importanti realtà industriali europee che nel 2021 ha raggiunto 136 miliardi di euro di esportazioni – di cui più del tre per cento dalla provincia di Bergamo.

« È particolarmente significativa la scelta strategica compiuta da Ups sull’Aeroporto di Bergamo – dichiara Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo (la società che gestisce lo scalo bergamasco, ndr) – in quanto asseconda il processo di sviluppo infrastrutturale e crescita qualitativa intrapreso da Sacbo e mai interrotto pure di fronte al manifestarsi della pandemia e alle sue conseguenze sul trasporto aereo. Ups, partner storico del gestore aeroportuale, dimostra con il suo investimento di credere nella indispensabilità della funzione logistica a supporto dell’economia del territorio».

La nuova struttura si estende su un'area di cinquemila metri quadrati, alimentata al cento per cento da energia elettrica rinnovabile e dotata della più avanzata tecnologia di smistamento che permette di processare fino a 3.800 pacchi all'ora. È presente, inoltre, una stazione di rifornimento per il ghiaccio secco e tre celle frigorifere a differenti temperature per le spedizioni a temperatura controllata, critiche per il settore sanitario. Quello di Orio al Serio è uno dei sette aeroporti serviti da Ups in Italia insieme a Bologna, Ciampino (Roma), Falconara (Ancona), Venezia, Milano Malpensa e Napoli Capodichino.