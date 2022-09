L'estate sta finendo: in una settimana passeremo dal caldo al pieno autunno

Era il 1985 e i Righeira imperversavano sulle radio italiane con il successo L'estate sta finendo. Un tormentone che non è mai invecchiato e che, puntualmente, in questo periodo dell'anno viene rispolverato. Ebbene, stando alle previsioni meteo firmate da Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com per i prossimi giorni, nel Nord Italia (e in Bergamasca) l'estate 2022 sta finendo: presto il caldo lascerà spazio a rovesci e temporali con aria fredda in discesa dal Nord Europa.

«Sussulto dell’estate sull’Italia con l’arrivo nelle prossime 48 ore dell’anticiclone africano - spiega il meteorologo Ferrara - fino a martedì compreso, stabilità atmosferica da Nord a Sud con temperature in costante aumento su valori ben superiori alla media del periodo. In particolare al Sud, Sicilia e Sardegna entro mercoledì si potranno registrare punte di 35-37°C, se non picchi localmente superiori. Punte di oltre 30°C si potranno comunque registrare anche al Nord, fino a 33-34°C al Centro. Il sole ormai più basso sull’orizzonte e la minor durata delle ore di luce favorirà a ogni modo un calo termico abbastanza repentino durante le ore serali, con nottate comunque fresche in particolare sui settori interni».

«Già mercoledì l’anticiclone africano mostrerà però i primi segnali di cedimento sul Nord Italia, dove giungeranno i primi rovesci e temporali sparsi in particolare su Alpi e Nordovest - prosegue Ferrara -; nubi in progressivo aumento anche sul resto del Centronord, ma fenomeni al più isolati. Tra giovedì e venerdì atmosfera decisamente più instabile al Centronord, con rovesci e temporali sparsi che a tratti potranno risultare violenti, accompagnati da grandine e colpi di vento o a carattere di nubifragio. Tra le regioni più a rischio, in tal senso, Toscana, Umbria, Lazio e in generale il Nordest ma, come sovente accade in queste circostanze, le precipitazioni saranno estremamente irregolari sul territorio, con alcune aree che potranno rimanere all’asciutto e altre essere interessate da forti piogge nell’arco di pochi chilometri. Sud invece ancora ai margini, a eccezione di Campania, Molise, alta Puglia e Sardegna, dove potrà giungere qualche temporale anche qui di forte intensità».

Le temperature saranno così in progressivo calo a partire dal Nord Italia, ma mediamente farà ancora caldo fino a venerdì, in particolare al Centrosud, eccetto temporanee rinfrescate durante i passaggi temporaleschi.

«Nel prossimo fine settimana un vasto fronte freddo in discesa dal Nord Europa potrebbe infine portare l’autunno anche sull’Italia - conclude l'esperto di 3bmeteo -, con rovesci e temporali da Nord a Sud, ma soprattutto un sensibile calo delle temperature. In questa fase non è escluso anche il ritorno della neve sui rilievi a quote interessanti, con fiocchi fin sotto i 1.800-2.000 metri sulle Alpi. Dal momento che mancano ancora molti giorni, si tratta di una linea di tendenza che andrà confermata con le prossime analisi».