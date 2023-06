Svelati gli ospiti per la Festa della Musica a Bergamo: Matteo Romano e Bnkr44

Un evento principale, quello al Lazzaretto con Bnkr44 e Matteo Romano, e undici palchi sparsi per tuta Bergamo animeranno la Festa della Musica, in programma il prossimo 21 giugno e all'interno del programma di Lazzaretto Estate. L'evento è stato organizzato dal Comune di Bergamo con un valore in più dato dalla presenza e dal sostegno del Ministero della Cultura, che ormai da anni sostiene le iniziative in occasione della Festa della Musica nelle città Capitale.

11 palchi "en plein air"

Dalle 18 alle 19.30 saranno una cinquantina i concerti "en plein air", tutti gratuiti, che riempiranno di suoni e di cultura tutta Bergamo, da largo Rezzara a Piazzetta Santo Spirito, con postazioni sul sagrato della chiesa di Sant’Alessandro, in via XX Settembre, in piazza Matteotti, in piazza Vittorio Veneto, in Piazza Dante, di fronte al Teatro Donizetti e nei cortili di Palazzo Frizzoni, del Palazzo della Provincia e della biblioteca Caversazzi in via Tasso.

I protagonisti

Sui palchi saliranno le molte band che si sono iscritte sul portale nazionale apposito e i gruppi organizzati dal Servizio Giovani del Comune di Bergamo, le formazioni e i solisti proposti dal Politecnico delle Arti di Bergamo e dalle scuole di musica del CdPM - Centro didattico Produzione Musica e dell’associazione Suonintorno, le orchestre di fiati dell’Associazione Bergamasca Bande Musicali, i numerosi ensemble frutto del lavoro del Quartiere Musicale di Monterosso, il coro Henry's friends choir.

Partecipazione alta per un grande evento

Per questo, l'assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti commenta: «È stata molto alta la risposta da parte di gruppi, cantanti solisti e realtà musicali del territorio, che nel solstizio d'estate cercano un contatto diretto con il pubblico tra le strade del centro cittadino e il grande palco del Lazzaretto». Un appuntamento al quale «non potevamo mancare - come ha commentato Lorenzo Suraci, presidente ed editore del gruppo RTL 102.5 -. Rtl 102.5 infatti è nata, cresciuta e diventata adulta a Bergamo. E questa collaborazione è ancora più prestigiosa perché inserita nell'anno che vede Bergamo Brescia capitale italiana della cultura, commenta».

L'evento principale

L'evento principale vedrà succedersi sul palco Bnkr44, il progetto nato dalla collaborazione fra sette ragazzi provenienti da Villanova (Firenze), nel 2019, e Matteo Romano, che ha iniziato la sua carriera musicale subito in vetta con "Concedimi" (2020), il suo primo singolo, certificato doppio disco di platino. A Sanremo Giovani 2021 si è classificato terzo con il brano "Testa e croce" ed è entrato così alla gara del Festival di Sanremo 2022 con "Virale". Due nomi nuovi e giovani per sprigionare una «forza positiva capace di generare aggregazione e socialità tra le persone», come ha dichiarato Alessandro Lupo, Brand Strategy & Content Marketing Director di Leroy Merlin, partner tecnico.