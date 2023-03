Al bocciodromo di Bergamo 140 ragazzi con disabilità per una sfida... all'ultima boccia

Una sfida all'ultima boccia, quella che sta andando in scena nella giornata di oggi - venerdì 1o marzo - al bocciodromo di via Fossoli a Bergamo, in zona stadio.

A partecipare saranno centoquaranta ragazzi e una settantina di coppie, protagonisti dell'iniziativa organizzata da Spi-Cgil di Bergamo e della Lombardia nell'ambito del progetto "giochi di LiberEtà" che vede anche il patrocinio del Comune di Bergamo. I partecipanti, tutti giovani e con disabilità, provengono da diverse province lombarde oltre alla Bergamasca.

Saranno in 250 tra educatori, assistenti e volontari coloro che parteciperanno all'evento. All'avvio dei giochi, questa mattina, è intervenuto Mario Belotti - responsabile dell'Area Benessere dello Spi-Cgil provinciale.

Poi hanno preso parola l'assessore del Comune di Bergamo Marcella Messina, il segretario generale dello Spi-Cgil Lombardia Valerio Zanolla e Augusta Passera, segretaria SPI di Bergamo. Sono presenti anche i rappresentanti di FIB, Federazione Italiana Bocce.