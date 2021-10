Mario Bertocco con le sue "piante spazzine" vince l’Oscar Green Lombardia

“Sostenibilità e transizione ecologica”

Mario è il titolare dell’azienda La Magrovia. Fino a due anni fa lavorava come impiegato, poi ha deciso di seguire la propria passione e coltivare piante ornamentali per acquari e laghetti

Trasformare una passione nel proprio lavoro, il più delle volte, paga. Nel caso di Mario Bertocco, 35 anni, di Carvico, l’ha portato anche ad aggiudicarsi l’Oscar Green Lombardia nella categoria “Sostenibilità e transizione ecologica”, un premio promosso da Coldiretti per valorizzare l’innovazione nell’agricoltura.

Mario è il titolare dell’azienda La Magrovia, grazie alla quale ha avviato partendo da zero la coltivazione di piante ornamentali per acquari e laghetti. La curiosità è che fino a due anni fa, ossia prima che scoppiasse l’emergenza Covid, il giovane agricoltore bergamasco lavorava come impiegato.

Lo scoppio della pandemia non ha però impedito a Mario di trasformare in un’attività la passione che da sempre nutriva per gli ambienti acquatici.

«Mario non si è lasciato abbattere e ha continuato a investire nella sua start-up agricola scommettendo su un sistema innovativo di coltivazione sostenibile – scrive Coldiretti Bergamo in una nota -. Nello stesso ambiente acquatico, infatti, le piante convivono con i pesci che le concimano con i loro residui organici. A loro volta le essenze depurano l’acqua garantendo la sopravvivenza dei pesci. Si crea così un circolo virtuoso che permette a Mario di ridurre al minimo l’utilizzo di fertilizzanti».