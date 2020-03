Palermo, gli chef sostengono i 29 bergamaschi in quarantena con i casoncelli

Un gruppo di 29 turisti bergamaschi in vacanza in Sicilia, come noto, è stato messo in quarantena in un albergo di Palermo. All’appello rivolto ai turisti da parte della Regione di non recarsi sull’isola vi è stata una forte presa di posizione in senso opposto della città, che ha organizzato manifestazioni di solidarietà per i bergamaschi.

Come l’iniziativa di una rappresentanza dell’enogastronomia siciliana, Prezzemolo & Vitale e i produttori di vino Diego e Alberto Cusumano, che hanno dato il via all’Operazione Pale/rgamo. Con un blitz anti-isolamento, ai 29 è stato consegnato un menù della tradizione; non si tratta di una selezione della migliore cucina siciliana, bensì del più famoso piatto bergamasco, i casonsei, annaffiati da un Angimbè bianco di Sicilia. Realizzati dagli chef dell’Isola.