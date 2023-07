Sono quelli di Zanica i cittadini più ricicloni della Lombardia (anche nel 2023)

di Laura Ceresoli

A un anno esatto di distanza, il 6 luglio il sindaco Luigi Locatelli è ritornato a Roma per ritirare, anche per il 2023, il premio come migliore Comune riciclone lombardo con popolazione compresa tra 5 e 15 mila abitanti.

Spulciando tra i dati della trentesima edizione di “Comuni ricicloni”, lo storico dossier di Legambiente, Zanica spicca inoltre fra i primi dieci paesi italiani come capacità di raccolta differenziata, che ha raggiunto il 90 per cento.

La presentazione dei risultati e la premiazione si è tenuta durante la terza giornata di “Eco-forum 2023”, la conferenza nazionale sull’economia circolare organizzata dal 4 al 6 luglio da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club all’hotel Quirinale e in diretta streaming.

«Da qualche anno viene stilato un elenco dei Comuni cosiddetti “rifiuti free”, ovvero di quegli enti locali che producono rifiuti destinati allo smaltimento in quantità inferiore a 75 chili pro capite all'anno - spiega il sindaco - e noi, tra tutti, siamo tra quelli che ne producono meno».

A fronte di questo risultato, Locatelli si toglie poi qualche sassolino dalle scarpe: «Approfitto per dire alcune cose a favore di qualche zanichese che nega l'evidenza. Zanica non è il posto peggiore d'Italia dove tutti scaricano rifiuti e non sanno o non vogliono differenziare. Siamo invece il migliore in Lombardia e tra i migliori d'Italia (...)

