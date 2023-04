Ultimi ritocchi alla spiaggia del Bogn di Riva di Solto: si cerca un gestore

Mancano le ultime rifiniture alla spiaggia del Bogn di Riva di Solto, un progetto da 2.500 metri quadrati nella sua parte pubblica (il privato è recintato) che è costato 750 mila euro, per il quale si trova già pubblicato il bando del Comune per il gestore dello spazio.

Il progetto della spiaggia

Il denaro è stato in parte finanziato da Regione Lombardia, nel contesto della riqualificazione turistica dopo la passerella di Christo, ed adesso l’obiettivo è trovare un soggetto che tenga pulita e custodisca la zona, portando anche un camioncino per la vendita di cibi e bevande. Ciò nell’attesa che siano terminati i lavori di allaccio alla rete fognaria per l’ex serbatoio dell’acquedotto, nel quale all’inizio doveva sorgere una sorta di barettino. Non avendolo completato in tempo, quest’anno si ricorrerà quindi al “food truck”.

Realizzate le tre terrazze da solarium, si è ultimata anche una passeggiata in asfalto e sono state posizionate panchine in ceppo di Poltragno. All’ingresso dell’area, c’è anche un parcheggio destinato a moto e bici e in alcuni spazi della spiaggia saranno presenti anche sedie e tavolini. Chi si aggiudicherà il bando potrà utilizzare la vasca dell’acquedotto e dovrà farsi carico della cura del verde e tenere sgombro dai rifiuti. Onere del Comune sarà invece il posizionamento e la pulizia dei bagni chimici. Per scoraggiare i vandali, verranno inoltre posizionate delle telecamere.

Come partecipare al bando

Il gestore dell’attività commerciale potrà noleggiare sdraio, lettini e ombrelloni. In cambio, il Comune chiederà un canone di almeno 13.500 euro per una concessione che durerà 18 mesi, dal prossimo giugno fino a fine 2024. Gli interessati devono depositare in Municipio la propria offerta economica e la propria proposta di gestione dell’area entro il 10 maggio.