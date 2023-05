Un amore... in Comune per i sindaci di Romano e Cologno: Sebastian Nicoli e Chiara Drago si sono sposati

L'annuncio era stato dato un paio di mesi fa, a metà marzo. E finalmente il fatidico giorno è arrivato: ieri, venerdì 26 maggio, il sindaco di Romano di Lombardia, Sebastian Nicoli, e la collega di Cologno al Serio, Chiara Drago, si sono sposati.

A unire la coppia, oltre ovviamente all'amore e a Gabriele, loro figlio, anche l'appartenenza politica: sono infatti entrambi iscritti al Pd. E non poteva che essere un esponente di spicco del Pd bergamasco a sugellare la love story: a celebrare le nozze è stato infatti l'ex sindaco di Arzago, nonché ex segretario provinciale dei dem, Gabriele Riva, grande amico della coppia.

La cerimonia si è svolta alle 15 in Municipio, poi i neo sposini e tutti gli invitati si sono invece trasferiti a Villa Malliana ad Almenno San Bartolomeo per la festa. Ovviamente, diversi gli esponenti politici presenti, tra cui anche l'ex parlamentare del Pd Elena Carnevali, che su Facebook ha pubblicato diverse belle foto dell'evento.

Le nozze sono arrivate a coronamento di una favola d'amore nata davanti a un caffè, come ha raccontato - con un pizzico di emozione - proprio la prima cittadina colognese nei giorni dopo l'annuncio dell'imminente matrimonio.

«Io e Sebastian ci siamo conosciuti in un'assemblea d'ambito e devo dire che lì per lì non mi aveva colpito, anzi i rapporti erano freddini. Poi però, rivedendoci in altre occasioni, sempre per lavoro, piano piano ci siamo conosciuti e mi ha invitato a bere qualcosa insieme. Siamo entrati in confidenza e mi ha raccontato del periodo difficile che stava vivendo per via del divorzio dalla moglie. Con il tempo il nostro rapporto è cresciuto e così ci siamo fidanzati. Era il 2017. Nel 2018 è nato subito nostro figlio, poi nel 2019 Sebastian ha affrontato le elezioni comunali. Chiuse quelle è scoppiata la pandemia da Covid, che per tre anni non ha dato tregua. L'estate scorsa finalmente la morsa si è allentata e così abbiamo cominciato a pensare a noi, al nostro matrimonio, e ci siamo decisi a dare la notizia. Sebastian ha due figli, il più grande sarà il suo testimone».