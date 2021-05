Vacanze e attività a misura di animale: Valnegra è il primo Borgo Dog della Lombardia

Il piccolo paese di Valnegra, in Val Brembana, è il primo Borgo Dog della Lombardia, dove le vacanze sono anche a misura di cane e gatto. Il progetto è nato in Basilicata e punta a favorire un turismo pet-friendly, visto che tanti italiani amano trascorrere il proprio tempo libero in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

L’idea, nella sua semplicità, è originale: raccogliere tutte le informazioni utili ai viaggiatori, accompagnati da cani o gatti, per aiutarli a pianificare al meglio il soggiorno nei borghi italiani. Il primo paese ad aderire è stato Latronico, nel parco nazionale del Pollino, ma i promotori dell’iniziativa sono al lavoro per raggiungere il più alto numero di comuni con meno di 15 mila abitanti, per consentire di scoprire l’Italia nascosta e i suoi fantastici borghi.

«Valnegra ha accolto subito la proposta di diventare Borgo Dog – commenta il sindaco Virna Facheris -. Chi visiterà il nostro piccolo paese in compagnia del suo animale si sentirà accolto e potrà fare una bellissima escursione partendo dal paese verso il Monte Torcole seguendo il sentiero 119 da via Vena, 50 metri a monte della Chiesa di Valnegra».

Il piccolo paesino della Val Brembana è infatti meta ideale per coloro che vogliono fare trekking tra le montagne bergamasche. Valnegra è anche famosa per il suo antico centro scolastico, soprannominato la “Sorbona d’ i Gogis”, che ebbe origine dall’Opera Pia Gervasoni. Fondato nel 1866 per promuovere l’istruzione elementare negli anni aggiunse anche il ginnasio per i seminaristi, scuole tecniche, commerciali e medie. Accanto alla scuola sorse il Collegio San Carlo, che oggi ha lasciato il posto a un edificio residenziale.

Nella pagina dedicata a Valnegra su BorghiDog.it è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per trascorrere qualche giorno di pace e relax nel borgo insieme ai propri animali.