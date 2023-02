Il dolore di Domenico, insegnante a Villongo, per il fratello morto ai seggi del Pd in Calabria

È subito partito per tornare al paese d'origine Domenico Benito Nucera, insegnante all’Istituto comprensivo di Villongo e consigliere delegato all’Ambiente nella passata Amministrazione comunale del paese. A richiamarlo a Condofuri, in Calabria, è stata la scomparsa improvvisa del fratello Daniele Marcello Nucera, morto domenica sera, il 26 febbraio, mentre era impegnato ai seggi per le primarie del Pd.

Il malore ai seggi

Domenica sera, Daniele, forse perché aveva accusato un leggero malore, era uscito dal seggio di Condofuri, quando si è accasciato a terra. Le sue condizioni sono risultate subito gravi e i presenti hanno chiesto l’intervento dell'ambulanza, ma al suo arrivo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il post in ricordo

La triste vicenda, che ha preso rilevanza nazionale quando la neoeletta segretaria dem Elly Schlein l'ha ricordato nel proprio discorso post vittoria, ha toccato anche la Bergamasca, perché sono tanti gli amici e i conoscenti di Domenico che hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita del fratello.

Sul suo profilo Facebook, Domenica ha dedicato al fratello un lungo messaggio, concludendo: «Ti ricorderemo per sempre per il tuo buon cuore. La mamma a quest'ora ti avrà preparato il letto com'era solita fare. Questa è l'unica consolazione che ho: saperti in buone mani».