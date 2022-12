Il nuovo prefetto di Bergamo è Giuseppe Forlenza. Prende il posto di Enrico Ricci

Il nuovo prefetto di Bergamo è Giuseppe Forlenza: originario di Rimini, prenderà il posto di Enrico Ricci, che dal 5 dicembre svolgerà il suo incarico a Catanzaro. Si tratta del suo secondo incarico come prefetto.

Nato a Contursi Terme (Salerno), 58 anni, sposato e con tre figli, si è laureato con lode in Giurisprudenza nel 1987 all’ Università degli Studi di Salerno, dove ha collaborato con la cattedra di Procedura penale, e con master di II livello in “Management Pubblico” all’Università di Perugia, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. Oltre a ciò, è anche abilitato alla professione di avvocato.

Forlenza ha iniziato a lavorare nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1990, alla Prefettura di Alessandria dove ha svolto le funzioni di vicecapo di Gabinetto e dirigente dell’Ufficio provinciale di protezione civile. Una volta trasferito, nell’aprile del 1996, alla Prefettura di Potenza ha ricoperto l’incarico di vicecapo di Gabinetto, capo Ufficio stampa e dirigente dell’Area ordine e sicurezza pubblica. In seguito è stato designato rappresentante della Prefettura all’Osservatorio ambiente e legalità della Regione Basilicata.

Promosso Viceprefetto dal gennaio 2006, è stato assegnato alla Prefettura di Campobasso dove ha diretto l’Area III - sistema sanzionatorio amministrativo fino al 16 marzo 2009. Alla Prefettura di Salerno è stato per tre anni dirigente dell’Area Enti locali ricoprendo successivamente sia l’incarico di Capo di Gabinetto (da agosto 2012) sia quello di Viceprefetto Vicario (fino al 26 luglio 2020). Dal 27 luglio 2020 è Prefetto di Rimini.