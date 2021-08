Altro che Gafforelli, a Valnegra il candidato sindaco sarà Enzo Milesi

di Giambattista Gherardi

È un nome nuovo a Valnegra, ma un volto più che conosciuto Oltre la Goggia: Enzo Milesi sarà il candidato sindaco dell'attuale maggioranza alle prossime amministrative.

Per la Valle Brembana (e l'intera provincia) la candidatura a sindaco del Comune di Valnegra era diventata il caso politico dell'estate. Non tanto per la centralità del piccolo comune dell'Alta Val Brembana (che comunque vanta con orgoglio il titolo di Sorbona brembana per la sua storia scolastica), quanto per l'ipotesi circolata fra gli addetti ai lavori di una candidatura "su misura" di Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia, non più candidabile a Calcinate e per questo prossimo alla decadenza dalla poltrona provinciale a fine anno. Un domino, si dice, orchestrato dal Partito Democratico e mal digerito dall'amministrazione di Valnegra, a cominciare dalla combattiva sindaca Virna Facheris, in carica dal 2011.

«Da tempo e per scelta personale - spiega - ho preannunciato che non avrei corso per un terzo mandato, anche se potrei farlo. L'idea però che fossero le segrete stanze della politica a nominare il candidato sindaco dei cittadini di Valnegra mi ha ancor più motivato a formare una squadra che possa dare continuità all'impegno di questi anni. Con Enzo Milesi ho collaborato per tanti progetti e tante battaglie, è uomo che conosce profondamente i problemi e la gente dell'Alta Val Brembana».

Ad accomunare Facheris (che non sarà in lista) e Milesi anche l'impegno nel Pd, da cui poi entrambi sono fuoriusciti. Al fianco di Enzo Milesi sarà forte la continuità dell'attuale maggioranza consiliare di Valnegra, grazie in particolare alla ricandidatura dei due assessori Barbara Giupponi e Carlo Fornoni e di ben quattro consiglieri. Come noto le elezioni sono fissate per il prossimo 3 e 4 ottobre.