E' scontro tra Lega e PD sul costo dei trasporti

"Anche se siamo in campagna elettorale non può valere tutto, non si può travisare la realtà come pretende di fare il PD lombardo, con i suoi candidati, su un tema sensibile come i trasporti pubblici locali". Ad affermarlo è stato Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier

E' scontro sul tema dei trasporti pubblici

Cecchetti ha spiegato come Regione Lombardia approvi ogni anno dal 2014 una delibera per determinare il tetto massimo dell'indicizzazione applicabile a tutti i contratti del trasporto pubblico locale di gomma e ferro:

"Per quest'anno, a causa dell'inflazione galoppante, il valore dell'aggiornamento Istat dei corrispettivi dei contratti di tutto il Tpl lombardo é stato fissato al 7,64%"

E' compito poi di ogni agenzia di trasporto locale decidere in totale autonomia se e come recepirlo o applicarlo.

"A Milano - ha continuato Cecchetti - l'Atm ha già deciso l'aumento per l'autunno, ma lo ha congelato fino a dopo il voto, dei biglietti del trasporto pubblico locale del 10% - non del 7,64 per cento - da 2 euro a 2,2 in totale autonomia, e in conseguente totale responsabilità. Ricordo inoltre che Atm, è controllata interamente dal Comune di Milano, amministrato dalla loro giunta di centrosinistra. Per cui Pd e sinistra non raccontino bugie e non scarichino responsabilità sulla Regione Lombardia che non ne ha e non può averne, non avendo nessuna voce in capitolo in Atm. Il Comune di Milano può scegliere di mantenere le tariffe di Atm invariate, invece vuole aumentarle addirittura del 10%.".

Le scelte di Trenord

Per quanto riguarda invece Trenord, come risulta da una nota inviata dall'assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, è stato calmierato per quanto riguarda i ticket di competenza della Regione Lombardia l'adeguamento applicabile dai gestori del servizio con gli aumenti che saranno del 3,82% per il servizio ferroviario e dell'1,91% per le tessere 'Io viaggio ovunque in Lombardia' e 'Io viaggio ovunque in provincia'.