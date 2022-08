Elezioni politiche, ecco tutti i candidati in Bergamasca (finora)

Si vanno delineando le candidature alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La maggior parte dei partiti ha già trovato la quadra. Mentre ancora al lavoro, per sfruttare le ultime ore prima della chiusura di lunedì sera, sono Forza Italia e Fratelli d'Italia.

I candidati del Pd in Bergamasca

Il primo ad aver presentato le candidature ufficiali è stato il Pd. Ci sono state alcune polemiche per i due bergamaschi uscenti Antonio Misiani e Elena Carnevali candidati a Milano. Tuttavia i malumori ora lasceranno spazio alla campagna elettorale.

A Bergamo, nel proporzionale alle Camera correrà il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo. Insieme a lui la deputata uscente Leyla Ciagà, Marco Bresciani e Valentina Ceruti. Nell’uninominale Bassa, invece, Gabriele Giudici, mentre nell’uninominale Alta Valentina Ceruti.

Sempre per quanto riguarda Bergamo, per il Senato, all’uninominale correrà l'assessore comunale Giacomo Angeloni. Mentre al proporzionale saranno in gara Simona Malpezzi, Alfredo Bazzoli, Stefania Bonaldi e Armando Trazzi.

I candidati del Movimento 5 Stelle

Per il Movimento 5 stelle, in corsa nel proporzionale per la Camera ci saranno la capolista Monica Ferraris di Vertova (impiegata assicurativa); Luca Sangalli di Lovere (laureato in pedagogia e un lavoro a Sondrio); Sonia Lisotti (originaria di Roma, contabile all’Università di Bergamo); e Nicola Carioli (insegnante di lingue di Treviglio).

Nessun bergamasco invece in corsa nel proporzionale al Senato. Il collegio, che copre le province di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona, vedrà impegnati la bresciana Anna Maria Bonettini di Breno; il cremonese Matteo Della Noce; e i bresciani Maria Rosa Ghitti di Iseo e Giancarlo Baresi.

Per il collegio uninominale del Senato il Movimento 5 Stelle punta su Umberto di Franco, 57 anni, originario di Napoli, insegnante di educazione fisica di origini napoletane e arrivato in Bergamasca nel 1996.

I candidati di Azione-Italia Viva

Il cosiddetto "terzo polo" schiera a Bergamo alcuni personaggi noti e conosciuti. A partire del consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta, candidato come capolista in quota proporzionale e anche all'uninominale alla Camera.

Sempre in quota proporzionale per Montecitorio, dietro Carretta ci sono Annalisa Baroni, il coordinatore provinciale di Italia Viva Raffaello Teani e Claudia Ariuolo, assessore alle politiche per la persona a Caravaggio.

Nel collegio uninominale del Senato, invece, corre un altro pezzo da novanta dell'economia bergamasca. L'ex presidente del consiglio di sorveglianza di Ubi Banca e vicepresidente di Sacbo Andrea Moltrasio.

Per il collegio di Treviglio al Senato correrà l'ex ministro Maria Stella Gelmini. Mentre nell'uninominale alla Camera Fabio Paganini, viciesindaco di Osio Sotto.

I candidati della Lega a Bergamo

Tra conferme e sorprese, la Lega candida come capolista in quota proporzionale alla Camera il lecchese Giulio Centemero, deputato uscente già eletto nella scorsa tornata in Bergamasca.

Sempre in quota proporzionale per Montecitorio, correranno l'ex sindaco di Chiuduno e responsabile nazionale degli Enti locali Stefano Locatelli, la senatrice uscente Simona Pergreffi.

Il nome indicato in Bergamasca per il collegio uninominale alla Camera è quello di Rebecca Frassini, deputata uscente.

Nel collegio uninominale del Senato correrà Daisy Pirovano, anch'essa uscente da Palazzo Madama. Mentre il capolista nella quota proporzionale a Palazzo Madama sarà Roberto Calderoli. Seguono il commissario provinciale del partito Cristian Invernizzi e la lecchese Antonella Faggi.

Fuori, con sommo stupore a dire il vero, lo storico Daniele Belotti (per cui sarebbe pronta la candidatura in Regione il prossimo anno), il giovane deputato della città Alberto Ribolla e il senatore Tony Iwobi, da quasi trent'anni attivista della Lega.

I candidati di Fdi e Forza Italia

Ancora al lavoro nella composizione delle liste invece Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ne capiremo qualcosa nelle prossime ore.