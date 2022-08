Fratelli d'Italia, i candidati bergamaschi: ci sono Terzi di Sant'Agata, Magoni, Tremaglia e Zucchinali

Fratelli d'Italia è pronta a presentare i suoi candidati. Le posizioni sono ancora in corso d'opera, anche se ormai in dirittura d'arrivo. I nomi, però, ci sono. E fra questi spiccano diversi bergamaschi.

Come Prima Bergamo vi ha anticipato nelle settimane scorse, l'ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, correrà per il partito della Meloni alle prossime elezioni politiche.

Saranno della partita anche l'ex assessore regionale al Turismo Lara Magoni, di Selvino, che alla scorsa tornata delle politiche era stata eletta in Senato, ma aveva rinunciato preferendo Palazzo Lombardia.

Della partita sarà anche la genovese Paola Frassinetti, senatrice ed eletta nel collegio Lombardia 1 alle scorse politiche. Per lei sarebbe pronto un collegio sicuro, sempre nella nostra regione.

In gara anche Lucrezia Mantovani, parlamentare uscente. Nelle scorse settimane si era parlato di lei per un possibile collegio in Bergamasca. Staremo a vedere se le indiscrezioni saranno confermate, oppure Fdi abbia preso altre decisioni.

Fra i nomi sicuri anche il consigliere regionale Barbara Mazzali, mentre il collega bergamasco Paolo Franco avrebbe deciso di restare a Milano.

Infine, correranno anche l'attuale segretario provinciale di Fratelli d'Italia Andrea Tremaglia e il suo predecessore Daniele Zucchinali. In quali ruoli e con quali possibilità, lo capiremo a breve.