Lega bergamasca, il 20 novembre sfida per la segreteria: il duro e puro Sala contro Brambilla

di Wainer Preda

La stoccata è nascosta fra le righe. Composta da tre parole. Piccole, ma capaci di sconfessare in un baleno tutto quanto fatto dalla Lega bergamasca nell’ultimo anno. Dicono: «Mai col Pd». Le ha pronunciate Fabrizio Sala, candidato alla segreteria provinciale del Carroccio, presentando il suo programma ai militanti riuniti a Pontida.

Tre paroline che indicano discontinuità, che mettono in discussione la linea impostata e seguita dal commissario provinciale Cristian Invernizzi nei mesi scorsi. Quella che ha portato al tanto discusso accordo in Provincia fra Carroccio e Partito Democratico, con la presidenza a Pasquale Gandolfi dei dem e la vicepresidenza a Matteo Macoli, sindaco leghista di Ponte San Pietro.

«Mai col Pd» la dice lunga su da che parte stia il sindaco di Telgate che, domenica 20 novembre, sfiderà il collega Mauro Brambilla, primo cittadino di Fontanella. Sede del congresso, che arriva a sette anni di distanza dal precedente, la Fiera di Treviglio. Luogo non troppo agevole, a dire il vero, per i militanti in discesa dalle valli. Seggi aperti a partire dalle 9,30.

Gli aventi diritto al voto sono 1.200. A meno di sorprese dell’ultim’ora, dovranno scegliere (...)

