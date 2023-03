L'improbabile biografia di Gori secondo ChatGpt: presidente di Regione Lombardia e deputato

Prendi dei dati casuali, frullali insieme e a quello che ottieni aggiungici un pizzico di fantasia. Sembra questa la logica seguita da ChatGpt nel ricostruire la biografia del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. A interrogarla è stato lo stesso primo cittadino, che, spinto forse dalla curiosità, forse dalla volontà di testare il nuovo mezzo, ha pensato di chiedere di sé. Una volta ottenuta la risposta, Gori l'ha postata dal proprio profilo twitter.

Tutti a parlare di #ChatGPT come del fenomeno del secolo, l’intelligenza artificiale che sostituirà il lavoro umano, ecc ecc.

Ho provato a interrogarlo sulla mia biografia. Il risultato è impressionante. Per precisione? No, per quantità di castronerie. Manco la data di nascita… pic.twitter.com/0p7UHh77l2 — Giorgio Gori (@giorgio_gori) March 26, 2023

Politicamente sopravvalutato, ma manca il cuore della sua carriera

Quasi avesse una vocazione a comportarsi come lo specchio della matrigna di Biancaneve, ChatGpt sembra aver risposto alla domanda «Specchio, specchio delle mie brame chi è il più bello del Pd», dato che a Giorgio Gori sono state affidate vittorie e successi politici mai raggiunti. Dall'altro lato, è anche vero che la parte forte della sua carriera in Mediaset e la fondazione di Magnolia non è stata minimamente considerata. In poche parole, ne esce il profilo di una persona molto diversa.

ChatGpt non va usata così

È così che alla vittoria nel 2014 come sindaco di Bergamo si trasforma in quella di presidente della Regione, carica per la quale ha corso, ma nel più tardo 2018 e senza successo. Le percentuali indicate da ChatGpt sono numeri molto casuali. Diventa davvero difficile orientarsi e ricondurre a ragione gli errori nella risposta data dall'intelligenza artificiale. C'è chi però sotto il twitt di Gori tiene a precisare come ChatGpt sia programmata non per dare risposte accurate, ma per produrre testi e traduzioni. Bisogna quindi saperla usare e, una volta attivata, tenere ben attiva la propria intelligenza umana per controllare, vagliare, porsi domande e cercare le risposte. Magari altrove.