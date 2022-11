Lombardia 2030: sostenibilità come tema centrale

Un tema chiave per quella che sarà la Lombardia dei prossimi 7 anni è sicuramente quello della sostenibilità. Una sostenibilità che dovrà essere raggiunta sia a livello energetico che delle infrastrutture. Lo sa bene Raffaele Cattaneo, Assessore regionale ad Ambiente e Clima, che nella giornata di lunedì 28 novembre era presente, insieme a tutta la giunta ai lavori di "Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa".

"La Lombardia è da sempre la locomotiva dello sviluppo del nostro paese oggi è chiamata ad una sfida nuova, quella di essere la locomotiva di un nuovo modello di sviluppo, un modello di sviluppo che sia sostenibile" ha affermato l'assessore Cattaneo.

Cattaneo poi ha spiegato quali sono le sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni in tema di ambiente:

"Per me la Lombardia 2030 è innanzitutto la capacità della nostra Regione di costruire qualcosa che tenga insieme ambiente e sviluppo. Realizzare la necessaria transizione ecologica e la capacità di farlo senza ideologia, ma con l'equilibrio necessario e con l'innovazione. Solo così saremo in grado di costruire intorno a questa rivoluzione energetica le modalità per cogliere le tante opportunità che porterà con sé".