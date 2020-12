“Un Natale di abbracci virtuali”, Concerti online a scopo benefico sono nella rete #IRISTV

Una ripartenza strana e difficile. Stiamo tutti provando a orientarci in questa nuova realtà, dopo un

anno a tratti surreale…

Sforzandosi di avere uno sguardo oggettivo, non si sfugge a un mix di ansia, incertezza, ma anche

fatalismo e menefreghismo. Una miscela potenzialmente tossica, che non siamo obbligati a

respirare. La scelta è nostra..

Convivere con la pandemia, non riusciamo a immaginare nulla di diverso. Niente di differente, per

indirizzarci nel quotidiano. Convivere è l’esatto opposto di ignorare o drammatizzare. Significa

prendere coscienza, regolarsi di conseguenza. Essere maturi. Dobbiamo lavorare, programmare e

progettare. Non parliamo solo del paese, ma di ciascuno di noi, perché non si può vivacchiare,

parlando solo di distanze, tamponi e sierologici. Ci sarebbe da impazzire…

Ci toccherà una lunga traversata del deserto e ciascuno dovrà essere più attento e responsabile di

quanto siamo stati capaci di fare nella fase ‘liberi tutti’, sarà un Natale diverso… Convivere è vivere.

Oggi, quando la storia sociale è cambiata, quasi inesistente, affollata e veloce negli avvenimenti

virtuali, scorre per periodi brevi e il tempo della politica si è ridotto a prospettive del mandato

elettorale, conviene tornare a esaminare radici, elementi antichi, interpretare opere d’arte e scoprire

gli artisti, prendere tempo per meglio conoscere la nostra cultura, le nostre consuetudini sociali, il

nostro territorio, i nostri valori artistici.

È la missione che esegue in maniera impeccabile l’organizzazione IRIS con i suoi progetti di

volontariato socio – culturali, attivando da anni cause di sensibilizzazione per i disabili, contro la

violenza sulle Donne e non solo… e la promozione e il sostegno dell’Arte e gli Artisti.

Ha realizzato uno spazio di lavoro creativo, una piattaforma multimediale, multietnica e

interculturale, denominata “IRIS TV”, che permette agli operatori del settore di condividere i propri

lavori e di realizzare manifestazioni e concerti artistici di beneficenza.

Siamo entrati a tutti gli effetti nella stagione dell’anno che più porta all’introspezione, alla

riflessione e a volte, perché no, alla nostalgia.

Un modo molto efficace per affrontare con il sorriso anche le giornate più grigie, è indossare i

colori che più entrano in armonia con il nostro animo, ascoltare la musica, ricercare l’arte.

Trovare un equilibrio superiore, allontanare lo stress e imparare a gestire le situazioni difficili con

mente lucida, alcuni dei fantastici benefici che porta l’arte per il nostro stato interiore.

Se per le restrizioni anti coronavirus le persone non possono andare nei locali/musei/teatri/cinema o

organizzare feste private saranno i locali ad andare nelle case dalle persone: è questo lo spirito

di #IRISTV, staffetta di eventi in streaming di festival e concerti live, sfilate di moda e mostre

d’arte coordinata dall’associazione di categoria IRIS. Oltre a mantenere il loro ruolo di fondamenta

del sistema musicale, artistico e della moda, lo scopo della rassegna, basata su canali social

corrispondenti ai colori dell’arcobaleno, è raccogliere fondi per tutti gli artisti affetti della

pandemia, talenti emergenti che non sono riusciti a esprimersi, come il coinvolgimento di forte

impatto emotivo per i talenti con varie disabilità.

In occasione del festeggiamento delle feste natalizie e il capo d’anno 2021, visto l’emergenza

sanitaria che stiamo vivendo, l’Associazione IRIS organizza dei concerti musicali con una varietà di

programmi artistici online, per dar valore e importanza alla beneficenza e il sostegno della disabilità

e gli artisti.

Un impegno socio – culturale, ovviamente a distanza web.. il palco virtuale coinvolto è IRIS TV

nello stile …nell’arte…musica e divertimento, anche per dimenticare per qualche ora questa

terribile emergenza che stiamo vivendo.

Nel periodo festivo 24 – 31 dicembre saranno organizzati eventi di beneficenza di alto livello

artistico, culturale e di sviluppo della tutela della disabilità, all’interno di un contesto televisivo

online “Un Natale di abbracci virtuali” Speranza a un 2021 più sano..!” che ha coinvolto anche i

bambini con disabilità e non solo, con tante sorprese musicali e sostegno dei grandi artisti del

mondo dello spettacolo e professionisti del settore.

Per informazioni & donazioni

Associazione di Promozione Sociale e Culturale IRIS

associazioneirisitalia@gmail.com

Cell 3292133715

C.F. 92074300135

IBAN INTESA SANPAOLO – IT39B0306950920100000001663

paypal.me/iristv2020

Gli spettacoli possono essere visualizzati previa registrazione al canale IRIS TV

IRIS TV – YouTube

www.irisbyirinatirdea.com

irispresstv.wordpress.com