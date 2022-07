Elle&P vince la prima Fast&Up Padel Cup

Sotto il sole di inizio luglio, i vincitori sono stati decretati: Elle&P, realtà specializzata nel settore delle pavimentazioni industriali, ha vinto la prima Fast&Up Padel Cup, il B2B sportivo organizzato dal marchio leader nella nutrizione intelligente che sviluppa, produce e commercializza a livello internazionale prodotti per gli appassionati di sport, per la salute e il benessere quotidiano.

Il torneo business club – 2 vs 2 di padel si è tenuto presso il circolo Ai Colli di Bergamo Golf verso metà giugno, mentre le finali hanno avuto luogo domenica 3 luglio. Oltre a Elle&P, si sono sfidate numerose realtà imprenditoriali lombarde: nota di merito Habilita Spa, punto di riferimento nazionale per la chirurgia protesica ortopedica, la neuroriabilitazione e la medicina iperbarica, che si è aggiudicata il secondo posto dopo aver battuto i rappresentanti di Domitys, Cornali Gioiellerie e la padrona di casa Fast&Up; e a Fluorseals, leader mondiale per la produzione di soluzioni in fluoropolimero ingegnerizzato, che è salita sull’ultimo gradino del podio grazie alle vittorie contro Onis Sportwear e AZ Design.

A Elle&P, dunque, il premio finale: un weekend per 4 persone al Forte Village, nominato il miglior resort al mondo, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

E così lo sport entra nel mondo business.