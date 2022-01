Enaip Bergamo accoglie ogni anno 200 ragazzi e ragazze nei suoi corsi di formazione professionale

Sponsorizzato

Enaip Bergamo, centro di formazione professionale riconosciuto da Regione Lombardia accoglie ogni anno 200 ragazzi e ragazze nei suoi corsi di formazione professionale. Questi corsi della durata di tre anni più un quarto permettono di ottenere il titolo di Diploma Professionale.

Enaip Bergamo opera da anni nel settore della logistica a partire dalla formazione degli operatori aeroportuali per il vicino aeroporto di Orio al Serio fino alla creazione di una Fondazione per la specifica formazione di Tecnici specializzati nella logistica e nella mobilità.

La filiera di questo settore, ad oggi in forte sviluppo, comprende anche il corso di formazione professionale Logistica & Magazzino. Un corso che prepara gli studenti alla gestione di tutte le fasi di preparazione, spedizione e ricevimento delle merci nonché alla corretta gestione delle informazioni necessarie per spedire e ricevere merci in tutto il mondo e con tutti i mezzi: gomma, rotaia, via mare e via aerea.

Una formazione che permette – al termine del corso – di trovare occupazione in imprese di logistica e trasporti, nel settore movimentazione merci di aziende medie e grandi ma anche in scali portuali, aeroportuali e dogane. Sarà anche possibile continuare a studiare iscrivendosi ai corsi di formazione superiore dedicati alla logistica attivi presso Enaip Bergamo.

Un’altra opportunità formativa dedicata ai ragazzi che hanno terminato la terza media è il corso Informatica e computer che permette agli studenti di formarsi per poi occuparsi in un settore ricco di opportunità e che non conosce crisi.

Oggi infatti non potremmo immaginare un mondo senza computer. L’informatica governa qualsiasi cosa ed è affascinante capire come funziona il digitale oggi, ma soprattutto come funzionerà domani.

Al termine del corso i ragazzi e le ragazze saranno in grado di realizzare e configurare reti informatiche e device di ogni tipo: desktop, smartphone, e-book reader, tablet PC ma anche gestire database e dati presenti in archivi digitali, sistemi, dispositivi e terminali utenti. Potrai installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software dell’office automation e della comunicazione digitale.

Per conoscere la sede, parlare con il nostro personale e ricevere assistenza per l’iscrizione online è sempre possibile contattare la segreteria oppure partecipare all’open day online di mercoledì 26 gennaio, dalle 14.00.

Enaip Bergamo

via S.Bernardino, 139/V

Telefono:035 3232846

bergamo@enaiplombardia.it

