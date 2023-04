Gruppo Humantech e Wimed insieme per garantire comfort e sicurezza

Sabato 6 maggio 2023 si terrà una giornata dedicata a tutte le soluzioni per facilitare i movimenti, la mobilità domestica e le attività quotidiane. Si tratta di un’iniziativa di Gruppo Humantech, la più grande realtà di ortopedia diffusa in Lombardia con sede a Torre De’ Roveri, in provincia di Bergamo, in collaborazione con Wimed, realtà che opera nel settore Homecare da più di 40 anni.

L’evento si terrà dalle ore 10.00 presso il Punto Vendita del Gruppo Humantech di Nembro, in Via Stazione 2. Durante la giornata verranno presentati i migliori modelli di scooter, ausili di mobilità e tutte le soluzioni Humantech e Wimed in grado di migliorare la qualità della vita della persona, sostenendola in tutte le sue attività di routine, fisiche e non.

All’evento saranno presenti tecnici ortopedici specializzati a disposizione per svolgere una consulenza dedicata e per una prova gratuita degli scooter, che potranno essere acquistati in comode rate mensili a tasso zero.

Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 035 522436 o compilare il form al seguente link gruppohumantech.com/prenotazione/