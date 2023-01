Inverno in Riviera, un’occasione da non perdere

Inverno in Riviera? Perché no, dal momento che si tratta di una bellissima pausa di relax da prendersi durante l’inverno. Se il periodo natalizio è stato prettamente casalingo, il mese di gennaio rappresenta senza dubbio l’occasione giusta per staccare e regalarsi un soggiorno all’insegna del benessere. In quest’ottica la località principe è Bordighera, a due passi dalla Costa Azzurra ma rapidamente raggiungibile anche dalla Lombardia. Questo comune della Riviera di Ponente gode di un clima mite tutto l’anno, dispone di splendide strutture in grado di accogliere l’ospite in cerca di una remise en forme e propone una cucina tipicamente mediterranea e genuina. Attenzione: non vanno sottovalutate le opportunità che si vengono a creare in questo periodo, ricco di promozioni molto interessanti.

Inverno in Riviera, a Bordighera in cerca di relax

Gennaio assume le sembianze del mese delle coccole. Le migliori strutture di Bordighera sono in grado di offrire magici momenti, proponendo diversi servizi e trattamenti nei centri benessere, SPA wellness. Pensiamo per esempio ad un massaggio relax con olio caldo, ad un’accesso privato in una SPA dove scaldare corpo e anima, ma anche a trattamenti viso e corpo studiati con cura, con l’utilizzo di prodotti e tecniche all’avanguardia. E ancora: idromassaggio, percorso kneipp, sauna, bagno turco e grotta di sale rappresentano senza ombra di dubbio un piacevole toccasana per il nostro corpo, in grado di rifocillarsi in un angolo di quiete. I mesi seguenti saranno affrontati con un altro spirito, sfruttando le energie ritrovate durante i giorni spesi a prendersi cura di se stessi.

Bordighera non teme rivali. E in cucina…

Una certezza: Bordighera è una delle zone più suggestive della Liguria, a breve distanza dalla Costa Azzurra, da Monaco e da Sanremo. Le strutture ricettive situate sul mare, direttamente sulla meravigliosa passeggiata pedonale e limitrofe alla pista ciclabile più lunga della Liguria, hanno sicuramente una marcia in più. Oltre ad una location incantevole è bene ricercare una cucina in grado di deliziarci con piatti eccellenti e una carta dei vini impareggiabile. Mettendo insieme tutte queste caratteristiche si compone un quadro idilliaco: perché non approfittarne per prendere una boccata d’ossigeno nel lungo inverno che stiamo affrontando?