McAnik è l'azienda leader nella produzione e fornitura di tubi freno per automobili, motociclette, go-kart e biciclette nella zona di Ronco Briantino e della Brianza in generale. Il fornitore ideale per chi sta cercando tubi freno di alta qualità.

Tubi freno in Brianza: da McAnik c'è sempre il tubo giusto

Grazie al completo database di tutte le marche e i modelli di veicoli presenti sul mercato, l'azienda di Ronco Briantino (i cui titolari sono Daniele e Riccardo Molgora) è in grado di fornire il tubo freno giusto per ogni esigenza. Inoltre, se il tubo originale è fuori produzione o se si desidera apportare delle modifiche, McAnik può crearne uno personalizzato, previo esame del veicolo sul quale deve essere montato.

Materiali di derivazione aeronautica

I tubi freno prodotti da McAnik sono realizzati con materiali innovativi di derivazione aeronautica, che garantiscono una maggiore resistenza alle dilatazioni causate dal calore, migliorando la qualità della frenata.

Tubi rigidi sagomati e raccordi orientabili

L'azienda, grazie a una serie di brevetti esclusivi, offre anche tubi rigidi sagomati con raccordi orientabili, che possono essere personalizzati fino al 100% per adattarsi perfettamente al veicolo senza causare torsioni. "Tutti i componenti e i tubi raccordati prodotti da McAnik sono dotati di certificazione TUV e sono adatti sia alla strada che alle competizioni", spiegano i titolari. "Inoltre, grazie al nostro ricco database, possiamo fornire le caratteristiche tecniche della maggior parte dei tubi freno esistenti. Se un cliente presenta un veicolo per il quale non abbiamo informazioni, possiamo realizzare in azienda il prodotto al momento integrando poi una nuova scheda tecnica nel database per avere le informazioni disponibili in futuro".

Tubi freno in Brianza: McAnik è a Ronco Briantino

McAnik di Ronco Briantino (in via 1° Maggio, 99, tel. 039.6079904) è in continua evoluzione e presto aprirà un nuovo settore dedicato agli accessori per motociclette, tra cui manubri, leve freno, pedane, frecce e altro ancora. La capacità di ascoltare le esigenze dei clienti e di dare risposte concrete in tempi brevi ha consentito all'azienda brianzola di diventare leader nel settore. "Il nostro obiettivo? - concludono Riccardo e Daniele - E’ la soddisfazione totale dei nostri clienti: per qualunque richiesta in fatto di tubi freno, abbiamo sempre la possibilità di dare una risposta concreta".