Quando conviene comprare delle scarpe online?

Quella dello shopping online è diventata una pratica sempre più diffusa negli ultimi anni, ma ancora molti si chiedono se sia davvero conveniente rispetto all'acquisto tradizionale in negozio. Sebbene ci siano diverse opinioni a riguardo, è ormai certo che acquistare scarpe online può essere un'esperienza estremamente conveniente e vantaggiosa, soprattutto per chi ama risparmiare tempo e denaro senza rinunciare alla qualità e alla scelta. Vediamo quindi come individuare le migliori scarpe in offerta online, approfondendo in quali situazioni sia conveniente acquistarle.

Acquistare scarpe online: vantaggi e limiti

Con lo sviluppo degli e-commerce, lo shopping online è ormai una pratica quotidiana ed estremamente comune. È utile sapere che comprare un nuovo paio di scarpe online comporta svariati vantaggi, tra cui:

convenienza economica : gli e-commerce offrono spesso prezzi più bassi rispetto ai negozi fisici grazie alla maggiore concorrenza e alla riduzione dei costi per le aziende. Inoltre, è possibile utilizzare codici sconto o approfittare delle scarpe in offerta disponibili all’interno delle vetrine online per risparmiare ancora di più;

: gli e-commerce offrono spesso prezzi più bassi rispetto ai negozi fisici grazie alla maggiore concorrenza e alla riduzione dei costi per le aziende. Inoltre, è possibile utilizzare codici sconto o approfittare delle scarpe in offerta disponibili all’interno delle vetrine online per risparmiare ancora di più; ampia scelta e varietà : un altro vantaggio dell'acquisto di scarpe online è la vasta scelta di modelli e marche disponibili, provenienti da tutto il mondo. Inoltre, sui siti di e-commerce è possibile confrontare diversi modelli e leggere le recensioni degli altri acquirenti per fare una scelta più consapevole;

: un altro vantaggio dell'acquisto di scarpe online è la vasta scelta di modelli e marche disponibili, provenienti da tutto il mondo. Inoltre, sui siti di e-commerce è possibile confrontare diversi modelli e leggere le recensioni degli altri acquirenti per fare una scelta più consapevole; comodità e praticità: acquistare scarpe online è una scelta comoda e pratica, soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione o difficoltà a raggiungere i negozi fisici. Gli acquisti possono essere effettuati comodamente da casa, senza dover affrontare traffico, code e affollamenti. L’acquisto tramite e-commerce semplifica inoltre la ricerca della propria taglia o del modello desiderato.

Oltre ai numerosi vantaggi dell’acquisto di scarpe online, è importante tenere presente che questa scelta presenta anche dei limiti: vanno infatti considerati all’interno della spesa totale anche gli eventuali costi aggiuntivi, come quelli di spedizione, che potrebbero annullare il risparmio ottenuto sull'acquisto.

Comprando scarpe online è inoltre impossibile provare la calzata e percepire la qualità e il comfort del prodotto: acquistando delle scarpe online, è difficile capire quale sia la taglia giusta da acquistare, soprattutto se si acquista una marca di scarpe che non si è mai provata prima. Occorre infine ricordare che, anche se i siti di e-commerce offrono politiche di reso e di garanzia, il processo di reso può essere lungo e complicato, soprattutto se l'acquisto viene effettuato da un altro paese.

Quando è meglio comprare delle scarpe online

Qual è quindi il momento migliore per acquistare scarpe online? Questa è una domanda particolarmente comune, soprattutto quando si cerca il modo per risparmiare senza dover rinunciare alla qualità dei prodotti. Secondo un sondaggio condotto da Idealo tra il 2019 e il 2020, il momento migliore per acquistare un paio di sneakers online è il fine settimana, in particolare il sabato sera. In queste ore, infatti, è possibile trovare le offerte più convenienti e risparmiare sul prezzo dei prodotti.

Tuttavia, non tutti i mesi sono uguali e non tutti i tipi di scarpe seguono le stesse "regole". Per le scarpe casual sportive, ad esempio, i mesi migliori per fare affari sono quelli invernali, in particolare gennaio, quando si può arrivare a risparmiare fino al 9,4% rispetto ad aprile. Ma se si cercano scarpe da corsa, l'acquisto a gennaio può aumentare il risparmio fino al 14,5% rispetto a maggio, il mese più caro per acquistare questo tipo di scarpa.

Inoltre, un altro momento dell'anno in cui vale la pena tenere d'occhio le offerte online è la giornata del Black Friday, che cade il quarto venerdì di novembre ed inaugura ufficialmente la stagione degli acquisti natalizi. In questo giorno, molte aziende offrono sconti imperdibili, anche sulle scarpe.

Il sito di Speedd è un’ottima destinazione per chi cerca occasioni vantaggiose nel mondo delle scarpe online. Il catalogo è estremamente ricco e variegato, con numerose proposte sia per uomo che per donna, tra cui tantissime scarpe in offerta. In ogni caso, la tarda serata sembra essere il momento migliore per fare acquisti online, poiché è in queste ore che si trovano le offerte più convenienti. È tuttavia importante prestare attenzione alle fonti da cui si acquista e alla qualità del prodotto proposto, al fine di evitare sorprese indesiderate.