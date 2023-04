Smalti semipermanenti: quali sono i vantaggi nell'utilizzarli?

Gli smalti semipermanenti sono sempre più diffusi e rappresentano un’ottima soluzione per realizzare una manicure a regola d’arte. Per ottenere risultati perfetti, come sempre, è preferibile utilizzare smalti semipermanenti professionali, capaci di garantire moltissimi vantaggi.

Smalti semipermanenti, cosa sono

Gli smalti semipermanenti sono una soluzione che consente di avere unghie perfette e curate per lunghi periodi. Si tratta di una scelta intermedia fra lo smalto “classico” e il gel di ricostruzione. Ha un’ottima durata e persistenza, inoltre è resistente e si applica con facilità. Si può usare sia sui piedi che sulle mani con risultati eccellenti, grazie all’uso della lampada UV e del gel fissante.

I vantaggi degli smalti semipermanenti

Gli smalti semipermanenti presentano moltissimi vantaggi a partire dall’applicazione che avviene con estrema facilità. Il primo beneficio riguarda la durata. Se uno smalto normale solitamente dura una settimana, quello semipermanente ha una vita molto più lunga. Dura infatti sino a 3-4 settimane senza deteriorarsi, rovinarsi o scheggiarsi.

Si tratta dunque della scelta ideale per chi deve partire per un viaggio oppure ha poco tempo per rifare spesso la manicure ed è in cerca di una soluzione che duri nel tempo. Inoltre, diversamente dal gel, lo smalto semipermanente si toglie facilmente e non va ritoccato: resta bellissimo sull’unghia fino a quando quest’ultima non continuerà a crescere.

L’applicazione dello smalto semipermanente inoltre non è diversa rispetto a quella del classico smalto. L’aspetto è lucidissimo e uniforme, così tanto che sembra sempre sia fresco di applicazione. Si può utilizzare in gravidanza ed è ottimo per chi ha le unghie fragili o che si spezzano.

Come si applicano gli smalti semipermanenti

Gli smalti semipermanenti vengono applicati in tre fasi differenti. Innanzitutto c’è la preparazione dell’unghia, in seguito si applica il gel UV e l’ultimo step è la stesura del colore che è stato scelto. Preparare l’unghia in questo caso è essenziale per eliminare possibili tracce di cuticole in eccesso e di vecchio smalto.

Il gel UV viene applicato sull’unghia e solo a quel punto si procede con la stesura della tonalità prescelta. Infine l’unghia viene passata un’altra volta sotto la lampada UV al fine di indurire il colore e di riuscire a fissarlo bene all’unghia. Il tempo della posa dipende solitamente dalla lampada UV che viene utilizzata, ma anche dal quantitativo di gel scelto.

Quali colori scegliere?

Gli smalti semipermanenti si possono trovare in tantissime tonalità. La scelta è piuttosto vasta con colori che vanno dai classici nude sino a nuance più vivaci e accese. Si possono inoltre trovare smalti permanenti con riflessi glitterati o metallici, ideali per creare dei look accattivanti e unici. Chi ama i colori classici troverà il rosso, il blu, il verde e il rosa, ma non mancano gli smalti semipermanenti con sfumature super particolari. Ad esempio i colori dell’arcobaleno, gli effetti shimmer o lucentezza.

Come scegliere gli smalti semipermanenti

Come scegliere un buon smalto semipermanente? Prima di tutto andrà considerata la qualità dei vari pigmenti utilizzati per garantire un’aderenza perfetta all’unghia da parte del colore e una lunga durata. Un altro parametro importante da considerare è l’assenza di eventuali sostanze nocive che potrebbero fare male non solo all’unghia, ma anche all’ambiente.

Infine andrebbero considerati i colori presenti, da scegliere a seconda delle singole esigenze e delle preferenze per creare degli effetti elaborati e ideare delle nail art favolose. Per avere tutti questi vantaggi il segreto è puntare su delle marche conosciute e optare per l’acquisto in store di fiducia che offrano prodotti di alto livello e qualità, con certificazioni. Solo così si potrà ottenere una manicure favolosa e splendida in pochi semplici passi.