Vacanze low cost, offerte e idee per una estate divertente

Vacanze low cost, quali sono le idee e le offerte per una estate divertente? Che sia mare o montagna, ci sono tantissime mete da considerare che rientrano anche in un budget ridotto.

Scopriamo insieme quali sono i posti da vedere, tra mare e cultura, per un viaggio low cost estivo da ricordare.

Mare o cultura? I viaggi low cost da organizzare

Quando arriva il momento delle vacanze, organizzare qualcosa di bello e low cost non è mai facile. Tra le mete più consigliate, la Costa dell’Albania è sicuramente una meta interessante grazie alle sue spiagge chilometriche e il bellissimo mare turchese. Una posizione ottima, anche se questa parte è ancora sconosciuta ai turisti.



Secondo Lonely Planet, anche Porto può essere considerata una delle mete interessanti e low cost per l’estate. Non è del tutto sconosciuta al turismo internazionale, ma ci sono dei punti scenografici e sistemazioni gradevoli a poco prezzo. Non solo, diventa la sistemazione ideale perché punto di partenza per più destinazioni in Portogallo.

Non propriamente poco cara, la Grecia è una meta estiva molto ambita. Per pagare poco e non rinunciare alla bellezza di certi posti, la Penisola Calcidica non è ancora conosciuta dai turisti internazionali.

Amanti delle isole? La spiaggia di Matala a Creta è il tipico rifugio hippy che riporta indietro nel tempo senza spendere tantissimi soldi. Low Cost significa anche grandi viaggi? Ci sono dei posti che si possono conoscere anche spendendo meno del normale, ovviamente consigliato agli amanti dell’avventura – del trekking e che possono rinunciare agli hotel cinque stelle. Tra questi si raccomanda il Nepal, attraversando i posti migliori grazie ai percorsi dedicati.

Un’altra destinazione che non lascia mai indifferenti è il Vietnam, una terra magica ricca di storia e di bellezza da organizzare anche quando il budget è minimo.

Viaggi economici in estate: le mete migliori

Le mete che si possono scegliere per una vacanza low cost sono tantissime, ed è sempre bene tenere d’occhio le spese e utilizzare metodi tecnologici magari approfittando del codice sconto Flowe per avere la carta in legno del valore di 10€.



Tra le tante mete che si possono organizzare spendendo poco, o il giusto, la Croazia si posiziona tra i primi posti dei posti preferiti. Ci sono interessanti calette da scoprire o piccole cittadine tradizionali che lasciano il segno. Il segreto è di trovare una sistemazione con servizi base e di lasciarsi cullare dagli eventi.

C’è sempre posto per le Isole Canarie in estate, con i suoi paesaggi lunari e spiagge da sogno. Non solo in estate, perché qui le temperature sono miti tutto l’anno. In Italia sono molti i luoghi dove non spendere tanto, come alcune cittadine poco turistiche della Sicilia o al Sud Sardegna sino al Salento tra tradizione e bellezza.

Gli amanti della Francia possono raggiungere l’isola di Noirmoutier, collegata alla terraferma da una piccola stradina che con l’alta marea sparisce come d’incanto. Questo significa che non bisogna rinunciare ad una fuga durante l’anno, perché i posti low cost esistono e devono essere assolutamente scoperti (prima che i turisti prendano questi luoghi d’assalto).