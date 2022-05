Orienteering, scuola media di Treviglio conquista il podio ai campionati nazionali

La Lombardia conquista il podio ai campionati nazionali di Orienteering, grazie agli studenti della scuola media "Grossi" di Treviglio.

Scuola media Grossi

Tre alunni dell'ultimo anno della scuola media Grossi si sono infatti classificati al terzo posto della competizione nazionale che si è disputata la scorsa settimana a Folgaria, in Trentino Alto Adige. Andrea Amboni, Andrea Bonfà e Nicolò Casole hanno portato la Lombardia sul podio nazionale della categoria Cadetti, alle spalle del Trentino (San Candido) e del Piemonte (Cuneo), rispettivamente primo e secondo classificato. "La nostra delegazione ha rappresentato la regione in questa importante manifestazione sportiva - ha spiegato Marco Cortinovis, docente di educazione fisica e promotore dell’iniziativa nell’Istituto - sostenendo due gare: una tradizionale a tempo e una staffetta di orientamento. Dall'unione dei punteggi ottenuti in entrambe le competizioni è stata stilata una classifica generale, in cui l'Istituto Comprensivo Grossi ha meritatamente guadagnato il terzo posto".

Premiazione

La premiazione dei tre studenti della scuola media Grossi è avvenuta nella serata di mercoledì 25 maggio alla presenza delle autorità locali e degli organizzatori, dopo una giornata a tema formativo con un'uscita guidata alla Base Tuono di Folgaria, nei pressi del lago Coe, dove i ragazzi hanno potuto visitare la base missilistica dell'Aeronautica Militare italiana, attiva tra le fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta. Nel frattempo, la scuola di via Colleoni sta formando le nuove leve per le gare dei prossimi anni. "Il progetto Orienteering è stato avviato anche per le classi prime e seconde - ha concluso Cortinovis - con allenamenti e gare interne nella frazione di Castel Cerreto".