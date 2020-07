Giorgio Pasotti: «Quando dico che sono di Bergamo mi allontanano»

Giornata di chiusura sabato 25 luglio al Filming Italy Sardegna Festival. Insieme a Melissa George, attrice di Friends e Grey’s Anatomy, tanti gli attori italiani presenti, tra cui Gianmarco Tognazzi, e che alla kermesse sarda ha ricordato suo padre Ugo, a distanza di trent’anni dalla sua scomparsa, come raccontato da Il Messaggero. Presente anche il bergamasco Giorgio Pasotti, che ha visto la sua commedia grottesca “Abbi Fede” saltare l’arrivo in sala a aprile, per approdare direttamente sulle piattaforme di streaming. L’attore spera di poter rientrare presto a una normalità lavorativa: viene spesso isolato soltanto perché di Bergamo: «Basta il nome della mia città perché mi allontanino. Qui al Forte Village stiamo vivendo in una bolla, e tutto sembra tornato come prima, ma voglio anche pensare che questo diventerà la normalità a breve, perché bisogna iniziare a pensare positivo e smetterla con questo terrorismo psicologico che credo sia ormai deleterio, soprattutto per chi lavora. Oggi le persone hanno bisogno di pensare a un futuro migliore in cui tutto si aggiusterà e si tornerà a vivere come prima, nel più breve tempo possibile».

