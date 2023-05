A Villongo i big italiani delle freccette: l'11 giugno arriva il torneo King of Steel

Si chiama "King of Steel" e il nome già la dice lunga: "Il Re dello Steel", dove per steel si intende la disciplina tradizionale delle freccette, è il torneo che domenica 11 giugno porterà a Villongo 128 partecipanti provenienti da diverse parti d'Italia (e qualcuno anche da oltre confine). Al timone dell'organizzazione il gruppo Area 501, giovane realtà che nella promozione del gioco si qualifica tra le più attive.

L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Villongo all’interno di una serie di iniziative legate alla Festa dello sport e volte a valorizzare le attività del territorio, si terrà in una tensostruttura allestita presso la Piazza Alpini del paese e ha già raccolto adesioni da giocatori provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e anche dalla vicina Svizzera; ma tanti altri ne arriveranno da qui a venerdì 9 giugno, termine ultimo per le iscrizioni.

Fra i talenti che hanno già riservato il proprio posto sono presenti ben tre giocatori con un titolo nazionale in bacheca. Su tutti il piemontese Danilo Vigato, il giocatore azzurro in attività col palmarès più ricco. Iscritti anche Jopogs “Jojo” Tamares, italo-filippino residente in Liguria e vincitore del titolo italiano Figf nel 2021; il veronese Federico Lonardi, che due anni fa ha vinto il titolo nazionale Fidart/Figest nella specialità del soft. Presente anche una rappresentanza bergamasca: Paolo Belingheri, classe 2004 da Colere, uno dei giovani di punta del movimento tricolore.

Il torneo “King of Steel”, aperto a tutti senza vincoli di tesseramento, prevede una fase iniziale con gironi all’italiana, seguita dal tabellone conclusivo a eliminazione diretta che eleggerà il Re della prima edizione. Gli incontri delle fasi finali saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube @area501darts. L’ingresso per il pubblico è gratuito, mentre la quota di partecipazione è di venti euro. Info e iscrizioni all’indirizzo e-mail dartsarea501@gmail.com.