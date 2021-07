Agnelli Tipiesse, la nuova stagione prenderà il via il 10 ottobre a Castellana Grotte

di Giordano Signorelli

Il 10 ottobre a Castellana Grotte. Sarà questo il giorno in cui l'Agnelli Tipiesse esordirà nella nuova stagione sportiva che vedrà il club bergamasco ancora ai nastri di partenza del campionato di A2. Dopo il debutto in Puglia, la formazione allenata da Graziosi osserverà un turno di riposo prima della nuova trasferta di Siena (24 ottobre) e del primo incontro casalingo a Cisano Bergamasco contro la neopromossa Porto Viro il 31 ottobre in un PalaPozzoni ampliato.

Il girone d'andata proseguirà poi ancora fra le mura amiche contro Santa Croce, prima di dare il via a un'alternanza fino alla doppia trasferta Cantù-Motta Di Livenza (nel framezzo Lagonegro, Mondovì, Cuneo e Ortona), poi il derby contro Brescia e chiusura a Santo Stefano nella tana di Reggio Emilia. La tornata di ritorno scatterà invece il 2 gennaio 2022 e si chiuderà il 3 aprile 2022.

Il commento di Graziosi: «Le partenze importanti sono di buon auspicio, anche lo scorso anno abbiamo dovuto affrontare subito due grandi corazzate. Sicuramente sarà complicato gestire due trasferte e un turno di riposo perché c'è il rischio di spezzare un po’ il ritmo, ma se si inizia bene, anche il resto viene da sé. Inoltre questo sarà un campionato molto più equilibrato rispetto all'anno scorso. Non vedo favorite perché molti team si sono rinforzati e le neopromosse sono ben attrezzate. Una partenza dura ci aiuterà a rimboccarci le maniche sin dall'inizio».