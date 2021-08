Andrea Guidi di Casnigo, 14 anni, vince l'oro alla Gara Internazionale di Tiro a Volo

Sembra non avere fine la serie di soddisfazioni sportive nella provincia di Bergamo. Dopo aver vinto l'oro in una gara nazionale del settore giovanile a maggio, Andrea Guidi, 14enne di Casnigo, il 1° agosto ha conquistato ancora il primo posto in una gara di interesse internazionale: il Tiro a Volo, sempre settore giovanile in categoria Esordienti, nella specialità Fossa Olimpica, a Porpetto in Friuli.

Andrea si è avvicinato a questa disciplina due anni fa, venendo da una precedente esperienza con la caccia, e ha portato avanti questa sua passione fino ad arrivare alla sua prima vittoria durante il fine settimana di sabato 8 e domenica 9 maggio a Cologno al Serio. Già in occasione di questa gara nazionale, nel contesto del terzo Gran Premio Fitav, il ragazzo aveva spiegato di avere intenzione di partecipare alla sfida friulana, che avrebbe attirato numerosi competitor anche da altri Paesi. Era anche stato convocato dalla Lombardia per il Mixed Team, una squadra con giovani selezionati dalla Regione.

Il portacolori della scuderia di Lonato ha dominato la fase di qualificazione con un 105/125 che ha staccato di tre lunghezze l’inseguitore più vicino, ovvero Francesco Latella, e ha inflitto distacchi significativi ad altri finalisti. In finale Guidi è arrivato a un ottimo 23, ma è raggiunto a un certo punto da Lorenzo Ugolini, in una sfida di tecnica e agonismo mozzafiato, che lo ha costretto alla parità. Una volta arrivati ai “rigori”, tuttavia, Andrea Guidi non ha sbagliato ed bastato un solo turno per assegnargli la vittoria per 1 a 0.