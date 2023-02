Dal 2023 gestione della pesca nel lago di Endine a Fipsas: ecco le nuove regole

A partire dal 2023, la pesca sul lago di Endine sarà gestita dall’Associazione Pescatori di Bergamo, legata alla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee).

La notizia è diventata ufficiale, dopo l’assegnazione da parte del Comune di Endine Gaiano a ottobre 2021 e la recente costituzione di Ats lago di Endine, con a capo il dirigente federale Lorenzo Ziboni. L’ente si occuperà per i prossimi cinque anni di svolgere la attività di tutela, ripopolamento delle specie ittiche, controllo ed organizzazione delle varie attività, come la didattica e la promozione turistiche.

Come spiegato dal presidente provinciale Dario Tadè, il ricco programma di ripopolamento ittico prevede l’immissione di luccio italico, tinche ed anguille. Inoltre ci saranno una serie di interventi dai prossimi mesi, dedicati ai miglioramenti ambientali, finalizzati all’incremento della fauna ittica, sia attraverso la posa di fascine sommerse, che interventi di rimozione di pesci siluro. Sarà garantita un’attività di vigilanza sulla pesca attraverso oltre diciotto agenti ittici giurati ed avverrà la distribuzione a tutti i pescatori autorizzati di un tesserino segna catture.

Il regolamento per pescare nel lago

Per poter pescare nelle acque del lago, oltre alla licenza di pesca di tipo B intestata a Regione Lombardia, è necessario essere in possesso della tessera Fipsas. Tutti i negozi convenzionati sono già in possesso delle norme e documenti necessari. Per l’anno 2023 verrà applicata l’esenzione totale per il permesso di pesca a tutti i pescatori, compresi i residenti ed il tesserino segna pesci sarà rilasciato gratuitamente sia presso la sede Fispas che nei negozi convenzionati.

Come ottenere la tessera Fipsas

La quota associativa per gli adulti sarà di 30 euro, di 5 euro per i giovani nati dal 2008 in poi, di 5 euro per i disabili, di 7 euro la tessera temporanea con validità di 5 giorni. La tessera federale adulti e la tessera giovani potranno essere rilasciate dai punti vendita e negozianti convenzionati con la Asd Pescatori sezione provinciale di Bergamo, mentre per le altre ci si dovrà recare presso la sede dell’Ats di Endine in via Monte Gleno 2/L a Bergamo. Tutte le novità e le regole saranno presenti sul sito federale, con una pagina dedicata.