Il Palalemine di Almenno è pronto per l'inaugurazione

Hanno portato a termine i lavori con tanto di "ciliegine sulla torta", per ricalcare l'espressione usata dal consigliere con delega alle Politiche giovanili Vittorio Oberti. Ad Almenno San Bartolomeo, in pochi mesi di ristrutturazione, il PalaLemine è tornato come nuovo.

Sabato 29 ottobre dalle ore 16.00, è in programma l' inaugurazione aperta a tutti i cittadini e con la presenza delle autorità politiche e sportive. L'evento si aprirà con l'inno di Mameli, a seguire l'intervento dei rappresentanti delle Istituzioni e dello sport almennese. Il pomeriggio culminerà con il taglio del nastro dei nuovi campetti outdoor e del nuovo parquet del palazzetto.