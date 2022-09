Le sei più belle salite bergamasche protagoniste de Il Lombardia 2022

Torna a Bergamo Il Lombardia, la famosissima competizione ciclistica detta delle “foglie morte” che giunge quest'anno alla sua 116esima edizione. L'appuntamento è fissato per sabato 8 ottobre, in partenza alle ore 10 dal centro di Bergamo, con arrivo previsto a Como dopo 253 chilometri di percorso inedito. Sarà inoltre l'occasione per salutare il noto ciclista Vincenzo Nibali, che con questa gara metterà definitivamente un punto alla sua importante carriera su due ruote.

Il percorso toccherà sei delle più belle salite della Bergamasche che costelleranno i primi 151 chilometri di corsa. Dopo trenta il primo strappo sarà al Forcellino di Bianzano, preludio della Val Seriana con l'ascesa di Ganda. Dopo una discesa verso Serina ecco la terza salita, quella che conduce a Dossena e porterà i partecipanti in Val Brembana.

Una volta attraversato l'abitato di San Giovanni Bianco sarà il turno della Val Taleggio, dove li aspettano le due salite di Olda e Forcella di Bura. Da qui una discesa verso Brembilla, in tempo per l'ultima salita orobica al Colle di Berbenno. La competizione proseguirà poi verso Caprino Bergamasco, in provincia di Lecco e farà altre tappe prima di raggiungere la meta finale, Como.

«In questa occasione mi trovo come ambasciatrice di Bergamo e delle amministrazioni della nostra terra a sottolineare l’attaccamento che abbiamo verso Il Lombardia – ha sottolineato Giorgia Gandossi, assessore allo Sport della Provincia di Bergamo – anche per la ricaduta turistica che l’evento ha sul territorio bergamasco, storicamente legato al ciclismo di alto livello».