“Pulire si può”, conclusa a Gandino l’ecomaratona di Roberto Cavallo

Si è conclusa ieri, venerdì 5 maggio, a Gandino la nona edizione del Keep Clean and Run for Peace 2023, l’eco-maratona più lunga del mondo che ha attraversato i territori di Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia. Roberto Cavallo, eco-runner e divulgatore scientifico, e Vitor Pereira sono stati i protagonisti di questa lunga impresa, sette giorni di plogging lungo i sentieri alpini.

I due atleti hanno corso e raccolto rifiuti da sabato 29 aprile, partendo dal ghiacciaio della Marmolada e giungendo a Gandino dopo un passaggio al Rifugio Malga Lunga, accolti dal sindaco di Sovere Federica Cadei e dsl runner gandinese Oliviero Bosatelli. In paese, davanti al municipio, si è svolta la festa finale, accolti dal sindaco Filippo Servalli e dall'assessore Laura Pezzotta.

La maratona ha permesso di coinvolgere direttamente la cittadinanza nella cura del proprio territorio: nei 38 Comuni attraversati, infatti, sono state realizzate azioni di pulizia coordinate dallo staff di Aica e di Erica soc. coop. e svolte con associazioni, scuole e amministrazioni locali.

Un messaggio di attenzione all’ambiente e di impegno concreto che ha permesso a ciascuno di diventare parte della campagna di sensibilizzazione. Tutti possono essere protagonisti attraverso un semplice ma fondamentale gesto: correre, raccogliere i rifiuti abbandonati e differenziarli.

Grazie alla collaborazione con l’Università Statale di Milano e in particolare con il prof. Marco Parolini del Dipartimento Scienze e Politiche Ambientali, durante l’eco-maratona sono stati effettuati campionamenti del sedime dei laghi montani incontrati lungo il percorso, alla ricerca di microplastiche. Ciò permetterà di monitorare la salute dell’ambiente alpino, che soffre in maniera particolare gli effetti del cambiamento climatico.