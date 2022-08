Trofeo Salvetti, la marcia non competitiva organizzata dalla Polizia di Stato

L’Athletic Club Polizia di Stato Asd, in collaborazione con il Centro Servizi Fiasp, ha organizzato per Domenica 4 settembre 2022 l’11° Trofeo Beppe Salvetti “Insieme per regalare un sorriso”. Si tratta di una marcia non competitiva di 7 e 14 chilometri, valida per il Concorso Internazionale Ivv e Nazionale Piede Alato Fiasp.

La partenza e l’arrivo si terranno presso l’Istituto dei Padri Monfortani di via Goisis 98/b a Bergamo, in zona Redona. L’apertura dell’evento è prevista dalle ore 7,30 e le iscrizioni, la partenza e l’erogazione dei servizi sul percorso avranno luogo dalle ore 7,30 alle ore 9,30.

L’evento è a favore della comunità per adolescenti con sofferenza psichica della Cooperativa Sociale Aeper “Piccola Stella”, una struttura sanitaria residenziale, situata a Medolago, accreditata dalla regione Lombardia e a contratto con l’Asl di Bergamo, che accoglie un massimo di dieci preadolescenti e adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, con sofferenza psichica e disturbi del comportamento.

Per il quarto anno consecutivo, l’evento gode del Patrocinio della Polizia di Stato ed il contributo richiesto, che consente la partecipazione a sostegno dell’evento, sarà di 3,50 euro per i soci Fiasp, con un’aggiunta di 50 centesimi per i non soci ed in entrambi i casi sarà fornita la maglietta dell’evento. Per maggiori informazioni, si può chiamare al numero 339.4343286-Mario Gallo oppure inviare un’e-mail all’indirizzo mario.gallo@poliziadistato.it .