Dove è il ponte tibetano più lungo del mondo, a Dossena o in Basilicata?

Sfida a suon di record

Quello di Dossena misura 505 metri, quello di Castelsaraceno 586 ma...

Dove è il ponte tibetano più lungo del mondo, in Bergamasca o in Basilicata? La domanda non è peregrina perché quello di Castelsaraceno, in Basilicata, è lungo 586 metri, quello inaugurato recentemente a Dossena, in provincia di Bergamo, è di "soli" 505 metri.

Dove è il ponte tibetano più lungo del mondo?

La "pulce nell'orecchio" l'ha messa un lettore del Giornale di Merate, che ci ha segnalato il ponte di Castelsaraceno, in provincia di Potenza, a suo giudizio il ponte tibetano più lungo del mondo. Replicando a un nostro articolo che segnalava il record di quello di Dossena, in provincia di Bergamo.

In effetti il ponte di Castelsaraceno, misurando 586 metri, con 1.160 passi nel vuoto, è più lungo di quello bergamasco, ma con caratteristiche differenti. Il ponte di Dossena risulta essere infatti il più lungo del mondo fra quelli "a pedata discontinua e senza tiranti laterali".

Il ponte di Dossena che aprirà ai turisti a giugno non ha dunque il record assoluto, ma vale comunque una visita, ed è sicuramente più facile da raggiungere per chi abita nel Lecchese e nella Bergamasca. "Scoperto" il ponte di Castelsaraceno, ne ricordiamo qui le caratteristiche, perché se avete in programma un viaggio in Basilicata vale sicuramente la pena farci un salto.

In Basilicata un ponte di 586 metri

"Se state pianificando le vostre vacanze “green” in Basilicata - come viene ricordato sul sito che pubblicizza il ponte - tra la splendida Matera con i suoi “sassi” e il mare di Maratea sul Golfo di Policastro, a metà strada nel selvaggio e incontaminato entroterra, non molto distante dal già noto “Volo dell’Angelo” c’è Castelsaraceno – il borgo a forma di cuore – con il suo ponte tibetano più lungo del mondo. Un’attrazione turistica emozionante, un’esperienza assolutamente autentica, da percorrere a passo lento, per vivere a fondo il proprio stato d’animo estremo. Semplicemente maestoso, da effetto “Wow” con i suoi 586 metri di lunghezza e 80 metri di altezza dal suolo è un attrattore adatto a tutti: coppie, famiglie con bambini e tutte le persone che amano le attività e gli sport outdoor che danno adrenalina".

(Nella foto di copertina il ponte tibetano di Castelsaraceno)