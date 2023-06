Inaugurata la "Panchina Gigante del Doppio Lago" in Val Gandino

Un'insperata finestra di sole ha salutato domenica 4 giugno l'inaugurazione in Val Gandino della "Panchina Gigante del Doppio Lago", installata sulle alture della Sparavera in territorio di Gandino e affacciata su Lago d'Iseo e Lago d'Endine, non lontano dal Rifugio Museo della Malga Lunga.

La panchina è raggiungibile con una comoda escursione, dopo aver lasciato l’auto nelle aree di parcheggio di Peia Alta oppure, in quota, nella zona di Valpiana, salendo da Gandino (necessario il Gratta & Sosta) lungo la strada carrabile.

La nuova panchina fa parte del Big Bench Community Project nato dall’idea del designer americano Chris Bangle (artefice negli anni '90 della Fiat Coupé) che nel 2010 creò la prima Panchina Gigante tra le vigne di Clavesana (Cuneo). Il progetto della “Big Bench del Doppio Lago” posata in Val Gandino è nato grazie a un’idea di Mauro Giudici, raccolta dalla Pro Loco Gandino e dal Distretto de “Le Cinque terre della Val Gandino”.

Per inaugurare la Panchina è stata organizzata una semplice cerimonia informale introdotta da Giambattista Gherardi, coordinatore de Le Cinque terre della Val Gandino che ha ripercorso genesi e auspicati sviluppi di questo progetto di promozione territoriale. Al suo fianco c'erano gli amministratori di tutti i Comuni della Valle: Filippo Servalli (sindaco di Gandino) con Aldo Bernardi e Laura Pezzotta, Emanuela Bosio e Luca Elco Basso Basset (Leffe), Giorgio Carrara e Roberta Rottigni (Cazzano S.Andrea), Fabio Bombonato e Angelo Bosio (Peia) e Giambattista Adami (Casnigo). Don Manuel Valentini, vicario della Pastorale Giovanile per la Val Gandino, ha impartito la benedizione.

Salutati da meritati applausi gli artigiani che hanno contribuito alla creazione e alla posa del manufatto: Fra.Fer di Cazzano S.Andrea, Mobili Peia dei fratelli Bertocchi ed Edilpüra di Bellarmino Ongaro. Quest'ultimo ha rappresentato la Pro Loco Gandino insieme ad Emilio Guadagno, che coadiuvato Matteo Castelli ha garantito la diretta web, tuttora disponibile sulla pagina di Gandino Webtv.

I relatori e gli intervenuti hanno convenuto sull'ideale posizione della panchina, poco impattatante rispetto al profilo orografico (è ben al di sotto della Croce di Vita che domina l'area) e sulla possibilità che la Big Bench possa generare flussi rinnovati per l'area montana della Val Gandino. Fra i presenti numerosi i "panchinisti" arrivati per l'inaugurazione anche dal Piemonte, da Brescia e da Sotto il Monte Giovanni XXIII. «Dalla Panchina del Doppio Lago – sottolinea Mauro Giudici - si gode di un panorama davvero incomparabile. L’opportunità di sedersi su un manufatto semplice ma fuori scala, offre sensazioni davvero originali».

La Panchina del Doppio Lago è ufficialmente la numero 294 del circuito internazionale "Big Bench Community Project" che tocca Italia, Belgio, Spagna, Regno Unito, Polonia e Svezia. Molti gli escursionisti che si muniscono di specifico “passaporto” sul quale raccogliere i timbri delle diverse panchine raggiunte. Per ora i punti di riferimento in Val Gandino per la raccolta del timbro dedicato alla Panchina del Doppio Lago sono il Bar Latteria Zenucchi di Peia (a pochi passi dalla chiesa) e il Caffè Centrale “La Spinata” di Piazza Vittorio Veneto a Gandino. Per sostenere i costi relativi alla costruzione e all’installazione della Panchina è possibile effettuare un bonifico alla Pro Loco Gandino (IBAN IT21V0538753060000042254675) con la causale “Panchina Gigante”. A raccolta fondi completata sarà apposta sulla panchina una targa di ringraziamento ai principali offerenti.