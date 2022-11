Zaino in spalla e smartphone in mano: le vie storiche brembane viaggiano online

Rilancio turistico, culturale, ambientale e gastronomico: questo è l'obiettivo di "Vie storiche in Valle Brembana: un tuffo nella cultura tra montagna, natura e borghi" progetto nato in collaborazione tra Comunità Montana Valle Brembana e VisitBrembo, cofinanziato da Regione Lombardia nell'ambito del Bando Viaggio inLombardia. La particolarità, però, è che non si tratta di una semplice iniziativa di valorizzazione: gli strumenti utilizzati sono infatti principalmente legati al mondo online, con tanto di sito ufficiale, web app, tracce gps e audioguide.

L'ideazione e la messa in rete di questi strumenti, uniti a una interfaccia semplice e intuibile, rendono i quattro sentieri protagonisti - la Via Priula, la Via Taverna, la Via del Ferro e la Via Mercatorum - accessibili a chiunque, non solo da escursionisti e ciclisti esperti ma anche dagli appassionati di attività fisica in montagna e da chiunque voglia partire alla scoperta della storia e paesaggi brembani.

Il progetto si articola su due strumenti principali: il sito web (www.viestorichebrembane.it) e la web app (www.app.viestorichebrembane.it). Ogni percorso perdonale, escursionistico e turistico costruito sulle tracce delle antiche vie commerciali diventa facilmente consultabile in ogni sua tappa grazie a mappe digitali interattive, percorsi gps e audioguide descrittive.

Le pagine sono infatti pensate per implementare e potenziare l'opera di riqualificazione dando a più utenti possibili informazioni complete ed esaustive. Non solo vie storiche, ma anche i Comuni che toccano avranno testi d'approfondimento che passano al dettaglio sia l'aspetto storico del tracciato interessato.