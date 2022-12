Alla vigilia, tutti in sella con la "Pedalata di Babbo Natale"

Prima di riempirsi di ogni prelibatezza in occasione dell'imminente arrivo delle feste natalizie, uscire a prendersi un po' di aria e godersi una bella pedalata può essere un'ottima idea da tenere in considerazione, ancora di più se quella biciclettata diventa un'occasione per stare insieme nel segno della solidarietà. Torna anche quest'anno la Pedalata di Babbo Natale, organizzata da Aribi e Mtb Stezzano con la partecipazione degli Amici delle Gitarelle e con il patrocinio di Regione Lombardia e Cai Bergamo. L'appuntamento, che si districa nelle vie di Bergamo, è fissato per sabato 24 dicembre, la Vigilia, e il suo ricavato andrà a favore della Fondazione Carisma Casa di Ricovero, di Nepios- Ass. a tutela dell’Infanzia, e dell'Associazione Amici della pediatria.

Il sostegno di Regione Lombardia

Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda, in occasione della conferenza stampa di Aribi, tenutasi al Pirellone a inizio settimana, ha commentato: «Le due ruote sono un driver strategico per la promozione del turismo, soprattutto a livello territoriale. In tal senso, Aribi ha svolto un importante lavoro per la valorizzazione delle ciclovie, contribuendo alla loro mappatura. Non solo, nella Bergamasca l’impegno dell’associazione ha portato ad una maggiore consapevolezza sull'uso delle due ruote, all’insegna di una vita sana, tranquilla e all’aria aperta. Buone abitudini anche per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di una maggiore sicurezza sulle strade. Una sensibilità che Aribi ha sperimentato con numerosi incontri con i giovani, nelle scuole, per un’educazione civica fondamentale per la convivenza civile. Per questi motivi parteciperò come sempre alla pedalata di Babbo Natale: una passeggiata tra amici ma anche e soprattutto un momento di solidarietà, un evento benefico a favore dei più fragili».

Il programma della giornata

La giornata di sabato inizierà con il ritrovo nel parcheggio della Casa dello sport di via Monte Gleno, perché tutti possano partire insieme alle 9.00. Alle 9.45 è previsto l'arrivo all'Ospedale Papa Giovanni XXIII dove verranno consegnati i doni destinati ai bambini del reparto di pediatria. Successivamente, la nuova partenza sarà segnata da una pausa alle 10.30 al Tassino Caffè, per poi proseguire fino a tornare alla Casa dello sport per il brindisi e gli scambi di auguri finali. L'iscrizione è consigliata, per motivi di organizzazione e per non intasare di richieste la mattina stessa e si può fare qui.