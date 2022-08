Ciclo-Tappo, i grandi ciclisti... sui tappi di bottiglia: ad Ambivere il campionato italiano

Nato negli anni Quaranta come gioco di strada, oggi è un gioco-sport amato e apprezzato in tutta Italia, tanto che ogni anno vengono organizzati campionati regionali e nazionali – anche in Bergamasca: il prossimo si terrà il 3 settembre ad Ambivere.

Parliamo del Ciclo-Tappo, ovvero una emulazione di gara ciclistica su particolari piste “in miniatura” e realizzate in materiali differenti, dal linoleum all'erba sintetica. Solo che, al posto dei ciclisti in carne e ossa, ci sono dei semplici tappi metallici a corona, chiamati “tollini” o “tegine”, che portano al loro interno la figurina di un campione del ciclismo.

I giocatori di Ciclo-Tappo devono schioccare questi tappi con le dita della mano lungo il percorso, che simula le tappe del Giro d'Italia allo scopo di riprodurre le imprese dei più grandi ciclisti. Nel 1994 è stata fondata anche una Federazione Italiana Giuoco Ciclo-Tappo, che da quasi trent'anni si impegna nella promozione di questo particolarissimo gioco-sport con eventi, campionati e tornei.

Il 3 settembre prossimo si svolgerà ad Ambivere l'assegnazione del prestigioso titolo italiano su gara unica, nonché tredicesima tappa del campionato italiano 2022 nell'ambito della prima edizione di Giocambivere. Saranno presenti, oltre al presidente della sezione Lombardia Simone Rossi, anche tutti i grandi ciclotappisti provenienti da tutta Italia. Un'ottima occasione per conoscere più da vicino il gioco del ciclo-tappo e la sua affascinante storia.