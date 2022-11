Il Forum delle Polizie Locali ha portato corpi e servizi di tutta Italia alla Fiera di Bergamo

Ai più di tremila i metri di area espositiva, tra divise dei vari Corpi, mezzi di un tempo e di oggi, attrezzature nuove e del futuro, si aggiungono sessioni di studio, di aggiornamento e di conferenza. Sono questi gli ingredienti del Forum delle Polizie Locali, che si è aperto questa mattina, martedì 29 novembre, e che continuerà fino a domani, mercoledì 30, alla Fiera di Bergamo.

La manifestazione, organizzata da Promoberg in collaborazione con Foxpol (associazione di Promozione sociale operativa nella Formazione e Sicurezza stradale e nelle Politiche della legalità) e Psp Equipement (azienda di Carvico specializzata nelle forniture di accessori e abbigliamento per le Forze dell’Ordine), ha richiamato i corpi e ai servizi di Polizia locale, arrivati già di prima mattina da tutta Italia.

L'importanza della sicurezza

A dare il benvenuto all'evento è stato Luciano Patelli, presidente di Promoberg: «Il tema della sicurezza è uno dei più sentiti da parte dei cittadini. Abbiamo deciso di affrontarlo allestendo un nuovo evento dedicato a chi si occupa professionalmente di tale materia, partendo dalle polizie locali impiegate nei comuni, ovvero dall’istituzione del territorio con la quale il cittadino si interfaccia maggiormente. L’attenzione dimostrata da così tanti operatori sin dalle prime battute del forum ci fa capire che abbiamo colto nel segno».

Sulla centralità dl tema della sicurezza per il territorio si è espressa anche Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, alla mobilità e ai trasporti, che ha sottolineato: «Regione Lombardia ha dedicato numerosi bandi specifici e iniziative mirate in tema di sicurezza. In tema di opere infrastrutturali, tra il 2018 e il 2021 la Regione ha pianificato finanziamenti per oltre 16,5 milioni di euro destinati al miglioramento della sicurezza stradale degli utenti più a rischio sulla strada, quali pedoni, ciclisti e motociclisti».

Due giornate di formazione

Proprio per la rilevanza che gli viene data dalle istituzioni e dalle percezioni dei cittadini, il mondo della sicurezza è anche in continuo cambiamento e aggiornamento per cercare di rispondere alle modifiche dell'ambiente esterno e alle esigenze sempre nuove e, come ha sottolineato Enrico Gardini, presidente di Foxpol, «La formazione deve essere precisa, puntale, aggiornata e utile; dopo queste due giornate dobbiamo portare a casa molte più informazioni ed esperienze per lavorare ancora meglio, a beneficio dei cittadini». Il riferimento alle due giornate di Forum non è casuale. Durante l'evento sono state infatti organizzate sessioni di studio per consolidare le conoscenze e le competenze degli Operatori di Polizia Locale, contestualizzandole e ancorandole a riferimenti normativi, tecnici e procedurali omogenei.

La didattica verrà arricchita correlandola ai soggetti che si occupano della fornitura di beni e servizi impiegati o impiegabili dalla Polizia Locale per lo svolgimento delle proprie attività, quali strumentazioni tecniche e scientifiche. I relatori, provenienti dal mondo della Polizia Locale, dalle istituzioni dello Stato, dall’università e dalle libere professioni, sono sapientemente coordinati da un comitato scientifico. Il primo convegno di questa mattina è stato dedicato alle novità legislative e applicative in materia di circolazione stradale ed è stato moderato dal comandante della Polizia locale di Bergamo, Gabriella Messina.

Unire le forze

Fabrizio Cristalli, direttore generale della DG Sicurezza di Regione Lombardia, ha rimarcato il ruolo centrale della formazione, aggiungendo considerazioni sull'importanza del coordinamento tra le istituzioni della filiera della sicurezza. «Abbiamo circa 1.200 comandi di polizia locale, dobbiamo fare in modo di aiutare tutti, soprattutto i comuni più piccoli. Le polizie locali sono un patrimonio importantissimo per la sicurezza del nostro Paese, conoscono molto bene il territorio sul quale operano, dobbiamo creare sempre più sinergie per condividere le informazioni e realizzare mappature di territori». Sullo stesso tema Carlo Enrico Gandini, presidente di Foxpol, ha osservato: «Non abbiamo un ministero alle spalle, ma è fondamentale unire le nostre forze e coordinarci: lo stiamo facendo molto bene con la nostra associazione, è importante crescere ancora. La formazione deve essere precisa, puntale, aggiornata e utile; dopo queste due giornate dobbiamo portare a casa molte più informazioni ed esperienze per lavorare ancora meglio, a beneficio dei cittadini».

Domani, saranno dieci i convegni in programma, tutti a gratuiti, previo accredito online.