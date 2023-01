Inaugurazione Capitale della Cultura: tutti i parcheggi, i percorsi e i divieti

Manca pochissimo all'inaugurazione di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura. Dopo l'inaugurazione istituzionale di oggi (20 gennaio), il "gran giorno" è previsto per domani, sabato 21 gennaio: in queste ore si stanno concludendo le operazioni di montaggio del palco in Piazza Vittorio Veneto, degli schermi all'interno dell'area dell'evento e delle attrezzature sceniche in piazzale Marconi.

Una festa che richiamerà una grande quantità di persone, che - fa sapere il Comune - «riverbererà sulla viabilità cittadina». Per questo motivo, l'Amministrazione consiglia di non utilizzare il proprio mezzo privato (se non necessario) per muoversi nelle aree centrali della città e di avvalersi invece di mezzi pubblici, mobilità alternativa o utilizzare i parcheggi di attestazione nelle aree limitrofe al centro.

Parcheggi e percorsi dei cortei

I parcheggi vicini ai punti di accesso alla manifestazione e ai luoghi di partenza dei cortei - che si snoderanno da quattro diversi luoghi della città verso Porta Nuova e Piazza Vittorio Veneto - sono:

Area Sosta Via Carducci - Conad

Parcheggio Via Croce Rossa

Parcheggio Via Gastoldi - Cimitero

Area Sosta Via Goethe

Area di Sosta Via Pietro Spino

Parcheggio Stadio

Area di sosta di via Buttaro

Percorso "Giallo"

Lunghezza : 1,3 chilometri

: 1,3 chilometri Partenza : Area Verde alla Fara, 15:30

: Area Verde alla Fara, 15:30 Tempo stimato: 27 minuti

Percorso "Azzurro"

Lunghezza : 1,2 chilometri

: 1,2 chilometri Partenza : Piazza Sant'Anna, 15:40

: Piazza Sant'Anna, 15:40 Tempo stimato: 24 minuti

Percorso "Rosso"

Lunghezza : 1 chilometro

: 1 chilometro Partenza : Parco Olmi, 15:45

: Parco Olmi, 15:45 Tempo stimato: 20 minuti

Percorso "Blu"

Lunghezza : 1,8 chilometri

: 1,8 chilometri Partenza : Largo Barozzi, 15:25

: Largo Barozzi, 15:25 Tempo stimato: 36 minuti

Gli accessi all'area della manifestazione saranno due, da via Camozzi e da via Tiraboschi. Qui il personale addetto verificherà il possesso dei codici ottenuti all'atto della prenotazione dell'evento. Residenti, giornalisti accreditati (previa esibizione del Pass Press) e lavoratori (mostrando dichiarazione del proprio datore di lavoro) potranno accedere all'area delimitata attraverso tutti i varchi presidiati dalla Polizia Locale.

Alcune indicazioni dal Comune:

Per questioni di accessibilità e praticità si chiede, se possibile, di evitare di portare zaini e borse eccessivamente ingombranti.

Tutti gli zaini e le borse dovranno essere controllati da addetti alla sicurezza: è assolutamente vietato portare con sé vetro, petardi e oggetti contundenti.

Le persone con disabilità motoria possono richiedere assistenza alla mail help@prenotabergamo.it,

Non sono previsti posti a sedere.

Modifiche alla viabilità (fase 1)

Per consentire lo svolgimento della manifestazione di sabato 21, il Comune ha emesso un'ordinanza che disciplina la viabilità. Dalle 7:30 di mercoledì 18 gennaio alle 6 di lunedì 23 gennaio in Piazzale del Cimitero (sul lato destro provenendo da Viale Pirovano) divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Dalle 8 di sabato 21 gennaio e fino al termine della manifestazione e smontaggio strutture:

In via Adamello e in via Sabotino : divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie di veicoli e istituzione del doppio senso di circolazione con entrata ed uscita su Largo Belotti;

: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie di veicoli e istituzione del doppio senso di circolazione con entrata ed uscita su Largo Belotti; In via Monte Grappa : divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli a servizio degli invalidi;

: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto quelli a servizio degli invalidi; In via Crispi : divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli;

: divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli; In Viale Papa Giovanni : divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie di veicoli e divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli;

: divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie di veicoli e divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli; Nelle vie Guglielmo d'Alzano (tratto compreso tra via Papa Giovanni e via Ghislanzoni), Novelli, Largo Porta Nuova 14, Rotonda dei Mille (tra via Piccinini e via Tasca), Stoppani (primo tratto sul lato destro), Grataroli (tra via Statuto e via Riva di Villasanta) e Spino (area mercatale): divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i pullman a servizio della manifestazione e solo nelle zone a loro riservate;

Guglielmo d'Alzano (tratto compreso tra via Papa Giovanni e via Ghislanzoni), Novelli, Largo Porta Nuova 14, Rotonda dei Mille (tra via Piccinini e via Tasca), Stoppani (primo tratto sul lato destro), Grataroli (tra via Statuto e via Riva di Villasanta) e Spino (area mercatale): divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i pullman a servizio della manifestazione e solo nelle zone a loro riservate; In Piazzale Marconi : divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli e dalle ore 14.00 divieto di transito e divieto di accesso all’area di sosta Metropark;

: divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli e dalle ore 14.00 divieto di transito e divieto di accesso all’area di sosta Metropark; Sul viale degli arrivi della Stazione Autolinee : divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i bus di ATB;

: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i bus di ATB; In Piazzale della Repubblica nel vialetto che adduce a Viale Vittorio Emanuele: consentita la sosta ai veicoli del Servizio Taxi.

Dalle 12 di sabato 21 gennaio e fino al termine della manifestazione e smontaggio strutture:

In via Camozzi : divieto di transito nel tratto compreso tra la via Madonna della Neve e Largo Porta Nuova;

: divieto di transito nel tratto compreso tra la via Madonna della Neve e Largo Porta Nuova; In via Tiraboschi : divieto di transito nel tratto compreso tra Largo Medaglie D’Oro e Largo Porta Nuova;

: divieto di transito nel tratto compreso tra Largo Medaglie D’Oro e Largo Porta Nuova; In via Maj : divieto di transito nel tratto compreso tra via Foro Boario e viale Papa Giovanni XXIII;

: divieto di transito nel tratto compreso tra via Foro Boario e viale Papa Giovanni XXIII; In via Paleocapa : divieto di transito nel tratto compreso tra viale Papa Giovanni XXIII e via Novelli e doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Novelli e viale Paglia;

: divieto di transito nel tratto compreso tra viale Papa Giovanni XXIII e via Novelli e doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Novelli e viale Paglia; in via Ghislanzoni: senso unico alternato a vista

Dalle ore 14 di sabato 21 gennaio e fino al termine, divieto di transito lungo la via Bonomelli nel tratto compreso tra via Paglia e P.le Marconi e lungo la via Bono nel tratto compreso tra P.le Marconi e via Foro Boario.

Modifiche alla viabilità (fase 2)

Dalle ore 11 di sabato 21 gennaio e fino al termine della manifestazione, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli nelle vie:

Quarenghi nel tratto compreso tra via Paleocapa e Via Bonomelli

Paglia nel tratto compreso tra Via Paleocapa e Largo Medaglie d’Oro

Maj

Martiri di Cefalonia

Camozzi, nel tratto compreso tra via Madonna della Neve e Largo Porta Nuova

Pignolo

Tasso

Mario Bianco

Statuto

Nullo, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Broseta

Broseta, nel tratto compreso tra via Palma il Vecchio e Piazza Pontida

Piazza Pontida

Via Zambonate

Dalle ore 15 di sabato 21 e fino al termine della manifestazione, divieto di transito temporaneo in concomitanza del passaggio dei cortei e gestione della viabilità a cura del personale della Polizia Locale presente in loco nelle vie:

Quarenghi nel tratto compreso tra via Paleocapa e via Bonomelli

Paglia nel tratto compreso tra Via Paleocapa e Largo M. Oro

Maj

Martiri di Cefalonia

Camozzi

Pignolo,

Tasso

Mario Bianco

Statuto

Nullo

Broseta

Piazza Pontida

Zambonate

Dalle ore 12 di sabato 21 gennaio e fino al termine della manifestazione: