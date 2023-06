"Inedita, nuovi racconti per luoghi antichi" si chiude con Alice Mangione a Lovere

Volge ormai al termine la rassegna Inedita - Nuovi Racconti per luoghi antichi, viaggio letterario e artistico che trasporta di data in data il pubblico alla scoperta di dodici luoghi delle province di Bergamo e Brescia, animandoli con i racconti inediti di giovani autori - segnalati da qualificate scuole di scrittura nazionali - e letti da grandi interpreti, provenienti dal mondo dello spettacolo.

Nell'ultima serata della rassegna, in programma per sabato 1° luglio a Lovere, sarà protagonista Alice Mangione, attrice di origine bergamasca conosciuta sul web per gli sketch comici di vita familiare quotidiana (The Pozzolis Family) e per la partecipazione al programma Lol - Chi ride è fuori.

Mangione, nella cornice del Seicentesco Palazzo Bazzini, darà voce e corpo al testo di Francesco Meola, giovane autore milanese: "Questo è il posto" racconta una coppia in procinto di sposarsi dopo un lungo fidanzamento, alla ricerca del posto perfetto per festeggiare. La serata vedrà l'accompagnamento musicale con Enrico Ballardini.

Per l'occasione sarà disponibile in loco la raccolta di Edizioni Ares con prefazione di Luca Doninelli che contiene i dodici racconti presentati durante l'intera rassegna, mentre sul sito web di pianuradascoprire.it il pubblico potrà raccogliere dei suggerimenti di percorsi turistico-culturali per esplorare il territorio circostante.

Il progetto, riconosciuto da Fondazione Cariplo, è promosso da Teatro de Gli Incamminati - deSidera Bergamo Festival insieme a Pianura da Scoprire, Fondazione Castello di Padernello e Fondazione Provincia di Brescia Eventi, con il supporto delle amministrazioni provinciali di Bergamo e Brescia.